بسبب محمد صلاح... كسر قدم مشجع (صور+فيديو)

تسبب هدف محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في شباك فريق ساوثهامبتون، في إصابة مشجع للريدز.

ونجح ليفربول في قلب التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، منتزعا الصدارة من مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة.

Cheers @MoSalah Snapped my Achilles celebrating your goal last night. This title chase is gonna be the death of me pic.twitter.com/5drPw8vzkV — Daz77 (@dazzatate) April 6, 2019

وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 80، وهو الهدف رقم 50 للمصري الدولي في الدوري الإنجليزي.

My daughter filmed the aftermath pic.twitter.com/lHYu6bV3TR — Daz77 (@dazzatate) April 6, 2019

وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لمشجع تعرض للكسر في قدمه اليمني بسبب الاحتفال بهدف صلاح في شباك ساوثامبتون.