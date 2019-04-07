بسبب محمد صلاح... كسر قدم مشجع (صور+فيديو)

ونجح ليفربول في قلب التأخر بهدف إلى فوز بثلاثة أهداف، منتزعا الصدارة من مانشستر سيتي، المتبقي له مباراة.
Cheers @MoSalah Snapped my Achilles celebrating your goal last night. This title chase is gonna be the death of me pic.twitter.com/5drPw8vzkV— Daz77 (@dazzatate) April 6, 2019
وأحرز صلاح هدفه في الدقيقة 80، وهو الهدف رقم 50 للمصري الدولي في الدوري الإنجليزي.
My daughter filmed the aftermath pic.twitter.com/lHYu6bV3TR— Daz77 (@dazzatate) April 6, 2019
وانتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، صورة لمشجع تعرض للكسر في قدمه اليمني بسبب الاحتفال بهدف صلاح في شباك ساوثامبتون.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)