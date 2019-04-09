ماكغريغور يعود للقتال ولكن في الحانات والشرطة تفتح تحقيقا

فتحت الشرطة الإيرلندية تحقيقا في حادثة تتعلق بمهاجمة بطل الفنون القتالية المختلطة، كونور ماكغريغور، رجلا في إحدى الحانات.

فبحسب مانشرت صحيفة "Irish Mirror" فإن الشرطة الإيرلندية فتحت تحقيقا، في حادثة إعتداء لماكغريغور على أحد رواد إحدى الحانات في دبلن.

© AFP 2019 / John Gurzinski ماكغريغور يتراجع عن اعتزاله الفنون القتالية

وفي تفاصيل الحادثة بأن البطل الإيرلندي وقف على خشبة مسرح إحدى الحانات في مدينة دبلن، وألقى خطابا لم ينل إعجاب أحد الحضور الذي بادره قائلا " الروس انهالوا عليك ضربا".

الأمر الذي لم يعجب ماكغريغور، لتبدأ مشاجرة.

يذكر بأنها ليست المرة التي يشترك بها الإيرلندي ماكغريغور في مشاجرة جماعية، حيث سبق وان إحتجزته شرطة نيويورك الأمريكية بعد حادثة الباص وتحطيمه للزجاج.

بالإضافة لمحاولة إعتدائه على أحد المعجبين عندما حاول المعجب إلتقاط صورة له في ميامي.