قبل تحدي دوري الأبطال... قائد ليفربول يدافع عن محمد صلاح

دافع جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الإنجليزي عن زميله المصري محمد صلاح، مؤكدا أنه يقدم مستويات أفضل هذا الموسم من الموسم الماضي، كما أن أداءه تطور كثيرا.

وقال هندرسون لموقع ناديه الرسمي: "الشيء الأفضل في هدف صلاح أمام ساوثهامبتون، أنه جاء ليزيد النتيجة ويؤكد على تفوق ليفربول الأمر الذي يهمه أكثر من التسجيل في حد ذاته".

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وأضاف: "يمكنك أن ترى ذلك في احتفاله، مثلنا جميعا، كان يعرف أنه هدفا مهما للفريق، لأن طموحنا هو الفوز في المباراة والعودة إلى قمة الترتيب".

وأكمل هندرسون "لست ساذجا لتجاهل حقيقة أن الأرقام وتسجيل الأهداف أمر مهم بالنسبة للمهاجمين. إذا كان هناك أي شخص يعتقد أن لاعبا واحدا في غرفة الملابس لدينا يسعى لتحقيق إنجازات شخصية على حساب الفريق، فهو مخطئ".

وتابع هندرسون: "خلال الفترة التي لم يسجل خلالها صلاح أهدافا، لعب بشكل جيد مع ليفربول، وفي رأيي كانت مساهمته أكبر من الموسم الماضي، لقد تطور كثيرا منذ وصوله إلى هنا".

يذكر أن ليفربول يستعد لخوض مباراة مساء اليوم الثلاثاء أمام بورتو البرتغالي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب آنفيلد.