بالفيديو... هدف مباراة توتنهام ومانشستر سيتي (1 - صفر)

اختطف توتنهام هوتسبر فوزا قاتلا مساء اليوم الثلاثاء 9 أبريل/نيسان، أمام ضيفه مانشستر سيتي، في ذهاب ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وتمكن هيونغ مين سون من تسجيل هدف قاتل لأصحاب الأرض في الدقيقة 78 من زمن اللقاء، من تمريرة بينية متقنة وصلت لهيونغ مين سون داخل منطقة الجزاء، بعدما سيطر عليها اللاعب بصعوبة شديدة من على خط المرمى تماما قبل أن يعيد الكرة مجددا إلى مواجهة المرمى قبل أن يسدد كرة قوية مرت من تحت جسد الحارس إيديرسون مورايش وسكنت الشباك.

توتنهام 1 × 0 مانشستر سيتي.. هدف هيونغ مين سون @alamiHD1 pic.twitter.com/1ksv54sZu9 — دوري الابطال (@kooooorahd12) April 9, 2019

​ومن المقرر أن يستضيف السيتي فريق توتنهام يوم 17 أبريل الجاري في لقاء الإياب، الذي يحتاج مانشستر سيتي فيه للفوز بأي نتيجة.