"شر" محمد صلاح أمام بورتو يثير الغضب... وكاسياس يهاجمه

تسبب ما فعله محمد صلاح خلال مباراة فريقه ليفربول أمام بورتو في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال، في إثارة الكثير من الجدل.

وقد فاز ليفربول بهدفين نظيفين، أحرزهما الغيني نابي كيتا والبرازيلي روبيرتو فيرمينو.

وشهدت المباراة تدخلا عنيفا من النجم المصري على قدم دانيلو لاعب بورتو، فوق الكاحل مباشرة.

ونشر كاسياس عبر حسابه على "تويتر" صورة لمسة يد ترينت آرنولد مدافع الريدز داخل منطقة الجزاء، وصورة أخرى لتدخل صلاح على دانيلو.

Soy 100 por 100 optimista!! Teniendo en cuenta los resultados de octavos de @ChampionsLeague no podemos pensar que la eliminatoria está perdida. Falta el juego en Dragao y vamos a luchar por pasar a las semifinales. Gracias a todos los portistas por el apoyo en Liverpool!! pic.twitter.com/3w1xst6ULP — Iker Casillas (@IkerCasillas) April 9, 2019

ومن جانبه، أوضح الحكم الإنجليزي مارك كلاتنبرغ، أن صلاح كان "محظوظا" لعدم تعرضه للطرد.

وكلانمبرغ إلى أن قوانين الاتحاد الأوروبي تنص على أن أي تدخل للاعب بقدمه يصيب ساق المنافس فوق الكاحل، يستوجب الطرد.

وقال المدافع الإنجليزي السابق داني ميلز عن تدخل صلاح: "يجب أن يكون هناك بطاقة حمراء. هو تدخل شرير تستحق بطاقة حمراء بكل تأكيد".

يذكر أن مباراة الإياب بين الفريقين تقام يوم الأربعاء المقبل، على ملعب الدراغاو معقل بورتو البرتغالي.