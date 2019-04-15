"أغلقوا أفواهكم"... وكيل أعمال محمد صلاح يثير غضب الجماهير المصرية

نشر رامي عباس، وكيل أعمال النجم المصري محمد صلاح تغريدة على"تويتر" أثارت غضب الجماهير المصرية، وذلك بعد فوز ليفربول على تشيلسي 2-0، أمس الأحد، في الدوري الإنجليزي.

وكان صلاح قد أحرز هدفا من تسديدة صاروخية خارج منطقة الجزاء وصلت سرعتها إلى 90 كيلومترا في الساعة واستقرت في المقص الأيمن للحارس الإسباني كيبا بعد دقيقتين فقط من الهدف الأول الذي سجله زميله السنغالي ساديو ماني.

Today’s show brought to you by: pic.twitter.com/qJ9unMwLrP — Ramy Abbas Issa (@RamyCol) April 14, 2019

ارفق عباس صورة للاعب ليفربول الإنجليزي محمد صلاح وكتب عليها الحروف الأربعة من جملة إنجليزية بمعنى "أغلقوا أفواهكم"، ولم يتضح إذا كان عباس يوجه رسالته هذه للمشككين بقدرته أم لإدارة نادي تشيلسي التي تخلت عنه قبل 3 أعوام.

ياخى انا نفسى تبعد عن صلاح.. لانك بصراحه سبب كل المشاحنات — Alexawy (@Alexawy18) April 15, 2019

تغريدة عباس أثارت غضب الجماهير المصرية، لتنهال عليها التعليقات الغاضبة، حيث لا يتمتع وكيل أعمال صلاح بعلاقة طيبة مع جماهير الكرة المصرية ولا بالاتحاد المحلي للعبة.

ابعد عنه يا جدع انت خليه يركز فالكوره انت اذا كنت نفعته مره فانت ضريته الف — 🏗‏‏ ‏ Habobakr (@hassanabobakr3) April 14, 2019

وكان صلاح قد أنهى فترة صيامه عن التسجيل هي الأسوأ له مع ليفربول، عندما فشل في التسجيل بعشر مباريات متتالية، لكنه نجح في تسجيل هدفين متتاليين بالجولة الماضية ضد ساوثهامبتون وأمس الأحد أمام تشيلسي ليعود إلى صدارة هدافي البريميرليغ بالتساوي مع سيرخيو أغويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 19 لكل منهما.