الإمارات تكتسح الهند بافتتاح بطولة كأس التحدي الآسيوي

حقق منتخب الإمارات لهوكي السيدات، اليوم الإثنين، فوزا مهما على نظيره الهندي بنتيجة "4 - 2 "؛ وذلك في المباراة الافتتاحية لبطولة كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات التي تقام في أبوظبي، وتستمر منافساتها حتى 19 نيسان/ أبريل الجاري.

© Sputnik . Alexey Filippov أبو ظبي تستضيف التصفيات المؤهلة لكأس العالم لهوكي الجليد

وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) ، فإن هذا الفوز يعطي حظوظا قوية للمنتخب الإماراتي للتويج بالبطولة، التي تشارك فيها 9 منتخبات آسيوية، تم تقسيمها إلى مستويين.

وأكد نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجليدية هامل القبيسي، الحرص على نجاح كأس التحدي الآسيوي لهوكي الجليد للسيدات، الذي يقام للمرة الأولى في دولة الإمارات.

وقال، "نتطلع لحصد اللقب، خاصة بعد الانجاز الذي حققه منتخب الرجال مؤخرا بالتأهل إلى كأس العالم لهوكي الجليد، عقب تصدره التصفيات التي أقيمت في أبوظبي".

وبين أن حظوظ منتخب سيدات الإمارات لهوكي الجليد أصبحت كبيرة في تحقيق إنجاز في هذه البطولة ونيل الكأس الآسيوية.

وتشارك في المنافسات 9 منتخبات على مستويين، الأعلى يضم منتخبات نيوزيلندا وماليزيا وسنغافورة وتايلند وتايوان؛ والمستوى الأول بمشاركة منتخبات الإمارات والكويت والهند والفلبين.