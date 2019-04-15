فساد وتحرش... تفاصيل أزمة مشتعلة بين مسؤول مصري ورئيس "كاف"

قام الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف)، بإقالة سكرتيره العام السابق المصري، عمرو فهمي، لاتهامه لأحمد أحمد رئيس الاتحاد بالفساد وسوء استخدام أموال الهيئة الحاكمة للكرة الإفريقية والتحرش.

ووفقا لما نشرته وكالة "رويترز"، نقلا عن مصادرها ومسؤولين داخل الاتحاد، ومستندات داخلية، خاطب فهمي الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" متهما أحمد بأنه أمره بدفع 20 ألف دولار لحسابات خاصة برؤساء اتحادي كاب فيردي وتنزانيا، بما يخالف القواعد، حيث يجب إرسال الأموال إلى حسابات الاتحادات الأهلية.

واتهم فهمي رئيس الكاف بتحميل خزينة كاف 830 ألف دولار بالتعاقد مع شركة "تاكتيكال ستيل" الفرنسية كوكيل مزود للاتحاد بالأدوات الرياضية، رغم وجود عروض بتكلفة أقل.

Official: Amr Fahmy is the new CAF General Secretary. pic.twitter.com/dq7Qnfcgwh — CAF (@CAF_Online) November 16, 2017

كما اتهم فهمي رئيس كاف الملغاشي، بالتحرش بأربع موظفات داخل الاتحاد، ومخالفة القواعد بزيادة التمثيل المغربي داخل كاف.

وأكد فهمي أنه أحمد أحمد ودفع 400 ألف دولار من أموال الاتحاد الأفريقي، لشراء سيارات في مصر ومدغشقر.

وكشف عدد من مسؤولي الاتحاد للوكالة، أن فهمي تمت إقالته عقب إرساله ملف بالاتهامات لفيفا.

وأوضحت "رويترز"، أن أحمد الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس فيفا لم يرد على محاولات الوكالة للتواصل معه من أجل الرد على الاتهامات.