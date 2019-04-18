تركي آل الشيخ يتخذ قرارا بشأن السودان

أعلن رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، تركي آل الشيخ، التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم.

جاء قرار آل الشيخ تقديرا لرئيس وأعضاء الاتحاد السوداني وعناصر كرة القدم في دولة السودان، وفقا لصحيفة "سبق".

وعقدت الجمعية العمومية للاتحاد العربي لكرة القدم، اجتماعها رقم 24 مساء الأربعاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

معالي الاستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم يعلن التكفل بترميم وتأهيل مبنى الاتحاد السوداني لكرة القدم. pic.twitter.com/GWXjbr1shA — الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) April 17, 2019

واعتمد الاتحاد العربي تشكيل لجنتي الانضباط والاستئناف، إلى جانب اطلاع الجمعية العمومية على التقارير الإدارية والفنية والمالية الخاصة ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال، واستعدادات الأمانة العامة للاتحاد العربي لإقامة النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد "كأس محمد السادس للأندية الأبطال"، الذي أعلن عنه رئيس الاتحاد تقديرا لملك مملكة المغرب.

وشهد الاجتماع الاطلاع على التصور الأولي المعد من قبل الأمانة العامة بشأن النسخة الثانية من بطولة الأندية العربية بمسماها الجديد، واعتماد إقامة نهائي هذه النسخة في مدينة الرباط.