باريس سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي

أحرز باريس سان جيرمان لقب دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بعد اكتفاء ليل أقرب ملاحقيه بالتعادل بدون أهداف مع مستضيفه تولوز اليوم الأحد.

ويملك باريس سان جيرمان 81 نقطة من 32 مباراة متقدما بفارق 16 نقطة على ليل والذي لديه خمس مباريات حتى النهاية.

© Photo / CC تأجيل حسم باريس سان جيرمان للقب الدوري (فيديو)

ويلعب فريق المدرب توماس توخيل ضد موناكو في وقت لاحق من اليوم الأحد، بحسب مانقلت "رويترز".

وهذا هو اللقب السادس في الدوري لفريق العاصمة في آخر سبعة مواسم.

وسيطر ليل على أرض تولوز وتم إلغاء هدف تياجو مينديز بعد مرور ساعة من اللعب ولم يستطع كسر صمود صاحب الملعب.

ويتقدم ليل بست نقاط على أولمبيك ليون صاحب المركز الثالث.

ويتأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى دوري الأبطال لكن صاحب المركز الثالث يجب عليه خوض الدور الثالث من التصفيات المؤهلة لدور المجموعات.

ويأمل باريس سان جيرمان في الاحتفال بلقبه بفوز على موناكو المتعثر بعد حصوله على نقطة واحدة في آخر ثلاث مباريات.