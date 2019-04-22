4 مدربين أوروبيين مرشحون لتدريب منتخب السعودية

أعلن لؤي السبيعي، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن عدم إعلان اسم مدرب المنتخب الأول، الذي سيخلف خوان بيتزي، يأتي في ظل انتظار نتائج الانتخابات، التي ستحدد رئيس وأعضاء مجلس اتحاد الكرة، خلال شهرين.

ووفقا لما نشرته صحيفة "سبق"، هناك 4 مدربين مدرجين في ملف الانتظار لبدء التفاوض معهم خلال الفترة المقبلة، وعلى رأسهم الإسباني روبرتو مارتينيز مدرب بلجيكا، والبرتغالي كارلوس كيروش الذي تولى تدريب منتخب إيران منذ عام 2011 وحتى نهاية بطولة كأس آسيا 2019.

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كما يحتوي الملف على اسم الألماني يورجن كلينسمان المدرب السابق لمنتخب ألمانيا وبايرن ميون، وكذلك مدرب منتخب تركيا السابق، الروماني ميرتشا لوتشيسكو.

وتولى بيتزي، تدريب المنتخب السعودي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2017 وقاد الفريق في كأس العالم 2018 في روسيا، وخرج المنتخب من دور المجموعات، كما قاد بيتزي الأخضر في كأس آسيا 2019 التي استضافتها الإمارات، وخرج الفريق من دور الستة عشر بالخسارة أمام المنتخب الياباني.

وينتظر منتخب السعودية، المشاركة في التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023، اعتبارا من سبتمبر/ أيلول المقبل.