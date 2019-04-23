وفاة اللاعب الأرجنتيني خوليو سيزار... و"واتساب" يكشف السبب

تم العثور على جثة نجم ريفير بلات وبوكا جونيورز ومنتخب الأرجنتين السابق، خوليو سيزار توريساني، بعد أن شنق نفسه في غرفته بأحد الفنادق.

ووفقا لموقع "إنفوباي" الأرجنتيني، عانى توريساني باكتئاب حاد، بعد أن فشل في العثور على مساعدة طبية في الوقت المناسب.

وكشف مصدر من داخل الفندق، أنه في السابعة صباحا، أحضر لتوريساني الفطور، ليجده مشنوقا.

وذكرت تقارير صحفية أن توريساني عانى من اكتئاب حاد في الفترة الماضية، بسبب مشاكل عائلية، إذ انفصل عن زوجته، كما مر بضائقة مادية كبيرة.

⚽ Julio César Toresani es encontrado muerto en Argentina: el cuerpo del exjugador, quien defendió a Audax Italiano entre 2000 y 2001, fue hallado en la sede de la Liga Santafesina de Fútbol. https://t.co/WMTzsd7Ryz pic.twitter.com/5xrwh8ksMS — El Deportivo LT (@ElDeportivoLT) April 23, 2019

​

ونشر توريساني عبر تطبيق "واتساب" عدة رسائل قبل يومين على انتحاره، عندما رفع صورة لعائلته، كما كتب: "لقد حان الوقت بعد كثير من الانتظار".

وشكر اللاعب أصدقاءه على وجودهم، وكتب في خانة الحالة على واتساب: "بعض الناس يفقدون السيطرة ولا يعودون قادرين على طلب الأشياء، فقط يتركون الرب ليتخذ القرارات".

يذكر أن توريساني خضع للعلاج لبعض الوقت في مستشفى خوسيه ماريا كوين، لكن حالته النفسية تدهورت وأدت إلى اتخاذه قرار الانتحار.