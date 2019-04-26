اعترافات سواريز قبل لقاء برشلونة مع ليفربول

وأضاف سواريز، خلال حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا الامتنان لن يعني الكثير حين يواجهه بعد أيام، قائلا "لن يمنعي من الاحتفال إذا أحرزت هدفا".
ويعتبر اللقاء المقبل هو أول لقاء لسواريز ضد ليفربول في مسابقة قارية منذ أن غادر الفريق الإنجليزي قبل 5 سنوات.
وأشار سواريز إلى إنه "سيلقي جانبا مشاعر الصداقة مع زملائه السابقين في ليفربول ما أن تنطلق المباراة"، موضحا أن اللقاء سيكون "غريبا ورائعا" في الوقت نفسه.
وكان سواريو، البالغ من العمر 32 عاما، غادر أنفيلد متجها إلى برشلونة في العام 2014 مقابل 65 مليون جنيه (84 مليون دولار)، وانتقل من فريق أياكس الهولندي إلى فريق ليفربول في يناير من العام 2011 بصفقة بلغت قيمتها 22.8 مليون جنيه، أي حوالي 30 مليون دولار.
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