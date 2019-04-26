اعترافات سواريز قبل لقاء برشلونة مع ليفربول

كشف لويس سواريز، مهاجم برشلونة، أنه يشعر بالامتنان والعرفان بالجميل تجاه فريقه السابق ليفربول، الذي ساعده على تطوير مهنته.

وأضاف سواريز، خلال حوار مع صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن هذا الامتنان لن يعني الكثير حين يواجهه بعد أيام، قائلا "لن يمنعي من الاحتفال إذا أحرزت هدفا".

© Sputnik . Alexey Filippov سواريز يثير جدلا بعد نشر صورة مع صديقته داخل "المسجد الكبير" في الكويت

جاء ذلك قبل لقاء برشلونة مع ليفربول، يوم الأربعاء المقبل، في مباراة الذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، على ملعب كامب نو.

ويعتبر اللقاء المقبل هو أول لقاء لسواريز ضد ليفربول في مسابقة قارية منذ أن غادر الفريق الإنجليزي قبل 5 سنوات.

وأشار سواريز إلى إنه "سيلقي جانبا مشاعر الصداقة مع زملائه السابقين في ليفربول ما أن تنطلق المباراة"، موضحا أن اللقاء سيكون "غريبا ورائعا" في الوقت نفسه.

وكان سواريو، البالغ من العمر 32 عاما، غادر أنفيلد متجها إلى برشلونة في العام 2014 مقابل 65 مليون جنيه (84 مليون دولار)، وانتقل من فريق أياكس الهولندي إلى فريق ليفربول في يناير من العام 2011 بصفقة بلغت قيمتها 22.8 مليون جنيه، أي حوالي 30 مليون دولار.