المباراة الـ100 والهدف الـ50... محمد صلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة

محمد صلاح سجل اليوم هدفا جديدا، ليصبح ثالث لاعب في النادي يتمكن من تسجيل 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، وسبق إلى ذلك الرقم روبي فاولر ولويس سواريز.
#LIVHUD— ABU_KHALED (@ABUKHAL94899356) April 26, 2019
هدف فخر العرب محمد صلاح الرائع
⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽⚽ pic.twitter.com/BVRcC7Vo0k
محمد صلاح بلعبه لمباراة اليوم، يكون قد أكمل 100 مباراة مع نادي ليفربول، ويكون قد سجل 68 هدفا مع الفريق.
20 هدف من محمد صلاح في صدارة هدافي البريميرليغ ومع ذلك لايتواجد في تشكيلة الموسم ؟ الرد الأفضل دائماً في الملعب.#لوكا_وعراقي_نمبروان_تويتر#الغزالي_على_الساحه_بالفولورز#ليفربول pic.twitter.com/iUb35wXYLa— Mohamed Abdelmnem (@Mamd853Mamd85) April 26, 2019
محمد صلاح صنع اليوم أيضا هدفا، أحرزه كيتا.
وعلى الفور غرد كثيرون عبر مواقع التواصل عن الأرقام الجديدة التى حققها محمد صلاح اليوم الجمعة، في مباراته مع ليفربول.
⚽ ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في موسمين متتاليين بعد روبي فاولر موسم موسم 1994 1995 و1995 1996 وسواريز موسمي 2012 2013 و 2013 2014— Ahmed EL Nefily أحمد النفيلي (@ELNEFILY) April 26, 2019
أ⚽ ول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أقيمت يوم الجمعة.#محمد_صلاح
فعلا موسم سئ جدا للمو 😂😂
وقال المغردون، إنه أحرز 20 هدفا في الموسم الذي يتحدث الجميع فيه عن تراجعه.
وأكد مغردون أن صلاح يعتبر اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ ليفربول لأول 100 مباراة.
صراع هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم:— Premier League Watch (@Eplwatch_) April 26, 2019
ساديو ماني (19)
سيرجيو أجويرو (19)
محمد صلاح (19)
بير ايمريك اوباميانج (19) pic.twitter.com/uZcdfP8yQy
كما تحدث آخرون عن صراع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد هدف صلاح، الذي تصدر بهدفه القائمة، ليأتى بعده ساديو ماني وأجويرو وأوباميانج ولكل منهم 19 هدفا.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)