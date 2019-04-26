المباراة الـ100 والهدف الـ50... محمد صلاح يحقق أرقاما قياسية جديدة

مباراة ليفربول اليوم أمام هدرسفيلد في الدوري الإنجليزي، يخرج منها اللاعب المصري محمد صلاح وقد حقق عدة أرقام جديدة.

محمد صلاح سجل اليوم هدفا جديدا، ليصبح ثالث لاعب في النادي يتمكن من تسجيل 20 هدفا على الأقل في موسمين متتاليين، وسبق إلى ذلك الرقم روبي فاولر ولويس سواريز.

محمد صلاح بلعبه لمباراة اليوم، يكون قد أكمل 100 مباراة مع نادي ليفربول، ويكون قد سجل 68 هدفا مع الفريق.

20 هدف من محمد صلاح في صدارة هدافي البريميرليغ ومع ذلك لايتواجد في تشكيلة الموسم ؟ الرد الأفضل دائماً في الملعب.#لوكا_وعراقي_نمبروان_تويتر#الغزالي_على_الساحه_بالفولورز#ليفربول pic.twitter.com/iUb35wXYLa — Mohamed Abdelmnem (@Mamd853Mamd85) April 26, 2019

محمد صلاح صنع اليوم أيضا هدفا، أحرزه كيتا.

وعلى الفور غرد كثيرون عبر مواقع التواصل عن الأرقام الجديدة التى حققها محمد صلاح اليوم الجمعة، في مباراته مع ليفربول.

⚽ ثالث لاعب في تاريخ ليفربول يسجل 20 هدفا في موسمين متتاليين بعد روبي فاولر موسم موسم 1994 1995 و1995 1996 وسواريز موسمي 2012 2013 و 2013 2014



أ⚽ ول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 4 مباريات أقيمت يوم الجمعة.#محمد_صلاح



فعلا موسم سئ جدا للمو 😂😂 — Ahmed EL Nefily أحمد النفيلي (@ELNEFILY) April 26, 2019

وقال المغردون، إنه أحرز 20 هدفا في الموسم الذي يتحدث الجميع فيه عن تراجعه.

وأكد مغردون أن صلاح يعتبر اللاعب الأكثر تسجيلا في تاريخ ليفربول لأول 100 مباراة.

صراع هدافي الدوري الممتاز هذا الموسم:



ساديو ماني (19)

سيرجيو أجويرو (19)

محمد صلاح (19)

بير ايمريك اوباميانج (19) pic.twitter.com/uZcdfP8yQy — Premier League Watch (@Eplwatch_) April 26, 2019

كما تحدث آخرون عن صراع هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد هدف صلاح، الذي تصدر بهدفه القائمة، ليأتى بعده ساديو ماني وأجويرو وأوباميانج ولكل منهم 19 هدفا.