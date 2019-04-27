قبل لقاء برشلونة وليفربول... صلاح يكشف في فيديو نادر عن انتماءه الحقيقي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا فيديو، يكشف مفاجأة مدوية بشأن نجم فريق "ليفربول" الإنجليزي لكرة القدم، المصري محمد صلاح.

والفيديو النادر من لقاء تلفزيوني أجري مع صلاح في عام 2012، والذي يظهر فيه حبه الشديد لنادي برشلونة الإسباني.

© REUTERS / ANDREW YATES بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وهيديرسفيلد (5-0) في الدوري الإنجليزي

وحين سأله مذيع البرنامج، كريم حسن شحاتة، بشأن ناديه المفضل في أوروبا، أجاب صلاح بشكل سريع ودون تردد "برشلونة"، وأشار إلى أنه يتمنى أن يتأهل الفريق الكتالوني إلى نهائي دوري أبطال أوروبا آنذاك.

وتابع: "أحب ميسي وأفضل طريقة لعبه، ولا أحب ريال مدريد".

وأدلى محمد صلاح بتصريحاته وقتما كان لاعبا في فريق المقاولون العرب المصري.

Old interview of Mohamed Salah revealing he’s a massive fan of Lionel Messi and Barcelona. Guess Mo will have to put his emotions aside this time. 👀 pic.twitter.com/4vtZ3kWMeI — Mootaz Chehade (@MHChehade) April 18, 2019

ويأتي انتشار فيديو محمد صلاح النادر، قبل عقد المباراة المهمة التي ستجمع بين فريقه ليفربول وبرشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في الأول من شهر مايو/أيار المقبل في ملعب كامب نو بإسبانيا.

وسجل محمد صلاح مع اللاعب ساديو ماني، هدفين في فوز ليفربول بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد أمس الجمعة في الدوري الإنجليزي.