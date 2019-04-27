قبل لقاء برشلونة وليفربول... صلاح يكشف في فيديو نادر عن انتماءه الحقيقي

والفيديو النادر من لقاء تلفزيوني أجري مع صلاح في عام 2012، والذي يظهر فيه حبه الشديد لنادي برشلونة الإسباني.
وتابع: "أحب ميسي وأفضل طريقة لعبه، ولا أحب ريال مدريد".
وأدلى محمد صلاح بتصريحاته وقتما كان لاعبا في فريق المقاولون العرب المصري.
Old interview of Mohamed Salah revealing he’s a massive fan of Lionel Messi and Barcelona. Guess Mo will have to put his emotions aside this time. 👀 pic.twitter.com/4vtZ3kWMeI— Mootaz Chehade (@MHChehade) April 18, 2019
ويأتي انتشار فيديو محمد صلاح النادر، قبل عقد المباراة المهمة التي ستجمع بين فريقه ليفربول وبرشلونة الإسباني، في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في الأول من شهر مايو/أيار المقبل في ملعب كامب نو بإسبانيا.
وسجل محمد صلاح مع اللاعب ساديو ماني، هدفين في فوز ليفربول بخماسية نظيفة على هيدرسفيلد أمس الجمعة في الدوري الإنجليزي.
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