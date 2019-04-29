تركيا... وفاة لاعب دولي في حادث

أعلن نادي "ألانيا سبور" التركي اليوم الاثنين وفاة لاعبه الدولي التشيكي جوزيف سورال، بعد حادث السير الذي تعرض له أمس الأحد.

وأقيمت مباراة في الدوري التركي بين "ألانيا سبور" وفريق "قيصري سبور" انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، ولكن حادث سير وقع لعدد من لاعبي فريق ألانيا.

ووفقا لوكالة "الأناضول"، قام سورال وستة آخرين من زملائه بالفريق باستئجار حافلة صغيرة مع سائق للعودة إلى مدينة ألانيا عقب انتهاء اللقاء، وتركوا باقي اللاعبين والجهاز الفني يعودون بحافلة الفريق أو سياراتهم الخاصة.

Kayseri deplasmanı dönüşü 7 futbolcumuzu taşıyan özel minibüsün yaptığı kazada ağır yaralanan Çek futbolcumuz Josef Sural Alanya Özel Anadolu Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Başımız sağolsun. pic.twitter.com/DpHjP4xhnE — Aytemiz Alanyaspor (@Alanyaspor) April 29, 2019

وتعرضت الحافلة لحادث بسبب نوم السائق خلال القيادة، ليتعرض سداسي الفريق لإصابات طفيفة، بينما كانت حالة سورال حرجة للغاية قبل أن يعلن النادي وفاته.

Alanyaspor and Czech Republic player Josef Sural has died after a minibus carrying him and six teammates crashed on Sunday. R.I.P. pic.twitter.com/mojhkc64hw — B/R Football (@brfootball) April 29, 2019

وأعلن النادي عبر تغريدة "لاعبنا التشيكي جوزيف سورال، الذي تعرض لإصابة خطيرة في حادث حافلة صغيرة كانت تقل 7 من لاعبينا، لم يتم إنقاذه على رغم كل الجهود المبذولة في المستشفى".