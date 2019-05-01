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20:44 01 مايو/ أيار 2019
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    محمد صلاح

    بكى كثيرا ولا يزال الأمر يؤلمه... محمد صلاح يفاجئ جمهوره بكلمات مؤثرة

    © REUTERS / CARL RECINE
    رياضة
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    قال النجم المصري المحترف في نادي ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، إن تطبيق تقنية الفيديو المساعد للحكم في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل ستثبت أنه لا يدعي السقوط للحصول على مخالفات.

    ورد النجم المصري على الانتقادات التي تعرض لها بعد أن تحصل على ركلة جزاء أمام كارديف سيتي واتهمه مدرب الفريق الويلزي بادعاء السقوط، في حوار مع موقع "Bleacher report".

    وقال صلاح عن ذلك: "سيكون لدينا تقنية الفيديو المساعد للحكم الموسم المقبل، وعندما سنتحصل على ركلة جزاء سيقولون إن التقنية أخطأت".

    نجم ليفربول محمد صلاح
    © REUTERS / CARL RECINE
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    وتحدث اللاعب المصري عن الانتقادات التي تعرض لها خلال الموسم الحالي قائلا: "سقف طموحات الجماهير يبقى عاليا جدا"، وتابع: "فإذا سجلت 40 هدفا الموسم الماضي، يتوقعون منك أن تسجل 60 في الموسم الحالي، ثم 90 في المقبل. الأمور لا تسير بهذا الشكل، فإذا سجلت 30 هدفا وكان الفريق في المركز الثالث أو الرابع هل ستكون سعيدا؟ لا".

    وعن الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي قال صلاح: "عندما أفكر بالأمر، لقد كان سيئا جدا"، وأضاف قائلا: "النهائي يمثل حلما كبيرا لك على المستوى الشخصي وللمدينة والجماهير ولكل من يحلم بتحقيق اللقب".

    وتابع النجم المصري في ذات الصدد: "في ذلك الوقت، كان الأمر سيئا جدا على المستوى الذهني، فعندما تم تبديلي ذهبت إلى غرف تبديل الملابس وبدأت بالبكاء لأنني أحسست أن لقب دوري الأبطال والمشاركة بكأس العالم، لم تعد ممكنة، كان شعورا قاسيا جدا بالنسبة لي".

    وعبر صلاح عن حزنه لخسارة اللقب في ذلك الموسم قائلا: "لا يزال الأمر يؤلمني لأننا لم نفز باللقب، تشعر أنك كنت على وشك التتويج بلقب الأبطال لكنك لم تفز به، وكنت أريد اللعب في كأس العالم، كان حلما".

    محمد صلاح وفان ديك لاعبي ليفربول الإنجليزي
    © REUTERS / ANDREW BOYERS
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    وكشف النجم المصري عن الحزن الذي عاشه مع انطلاق كأس العالم: "لم أكن جاهزا، ذهبت إلى غرفتي وكنت أبكي كل يوم، قبل المباراة الأولى، التي لم ألعبها، كنت أبكي في الحافلة، ذهبت إلى دورة المياه وبدأت بالبكاء، لأنني أردت أن أبدأ اللقاء".

    أما عن مواجهة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قال صلاح: "معظم الناس يرونه الأفضل في العالم حاليا، اللعب في نصف نهائي دوري الأبطال أمر كبير جدا ومثير بالنسبة لي وللفريق، شيء عظيم، إنه لأمر كبير جدا أن تواجه برشلونة في المربع الذهبي"، على حد تعبيره.

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    أخبار الدوري الإنجليزي, ليفربول الإنجليزي, محمد صلاح, مصر
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