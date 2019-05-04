ميسي يقضي إجازته قبل لقاء ليفربول مع "هالك" (صورة)

نشر النجم الأرجنتيني وللاعب برشلونة الإسباني، ليونيل ميسي، صورة رفقة صديقه هالك وهو يقضي الإجازة التي منحها له مدرب الفريق، إرنيستو فالفيردي.

الصورة التي نشرها الأرجنتيني على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نالت أكثر من 2 مليون إعجاب خلال ساعتين.

وأظهرت الأرجنتيني رفقة كلبه المعروف باسم "هالك" وهما مستلقيان على العشب في الوقت الذي يقوم فيه ميسي بتدليك جسد كلبه.

يذكر بأن مدرب برشلونة قام بإراحة لاعبه الأرجنتيني من لقاء اليوم ضد فريق سيلتا فيجو، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الذي حقق الفريق الكتلوني لقبه.

كما أراح المدرب عددا من لاعبيه الأساسيين اتسعدادا للقاء الإياب في دوري الأبطال ضد فريق ليفربول الإنجليزي.