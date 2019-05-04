ميسي يقضي إجازته قبل لقاء ليفربول مع "هالك" (صورة)

الصورة التي نشرها الأرجنتيني على صفحته الخاصة على موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" نالت أكثر من 2 مليون إعجاب خلال ساعتين.
وأظهرت الأرجنتيني رفقة كلبه المعروف باسم "هالك" وهما مستلقيان على العشب في الوقت الذي يقوم فيه ميسي بتدليك جسد كلبه.
يذكر بأن مدرب برشلونة قام بإراحة لاعبه الأرجنتيني من لقاء اليوم ضد فريق سيلتا فيجو، في إطار مباريات الجولة الـ36 من الدوري الذي حقق الفريق الكتلوني لقبه.
كما أراح المدرب عددا من لاعبيه الأساسيين اتسعدادا للقاء الإياب في دوري الأبطال ضد فريق ليفربول الإنجليزي.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)