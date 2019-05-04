بالفيديو... أهداف مباراة برشلونة وسلتا فيغو (2-0) في الدوري الأسباني

انتهت مباراة برشلونة، وسلتا فيغو في الدوري الأسباني بهزيمة بطل الدوري بهدفين مقابل لا شيء.

وفاز سلتا فيغو بهدفين، في المباراة التي جمعته اليوم السبت ببرشلونة، وأحرز الأهداف ماكسيميليانو جوميز في الدقيقة 67، وياجو اسباس في الدقيقة 88.

وأحرز برشلونة لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، بعد مباراته السابقة مع ليفانتي التي فاز فيها بهدف مقابل لا شيء.

وبذلك يكون برشلونة قد أحرز لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم للمرة الثامنة في آخر 11 عاما و26 في تاريخه بعدما تغلب على ليفانتي، بفضل هدف قائده ليونيل ميسي الذي شارك كبديل في الشوط الثاني.