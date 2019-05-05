بالفيديو... الكشف عن الحالة الصحية لمحمد صلاح بعد إصابته في الرأس

كشفت وسائل إعلام عالمية، عن الحالة الصحية للنجم المصري محمد صلاح، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة فريقه ليفربول مع نيوكاسل، ضمن الجولة 37 وقبل الأخيرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

واستطاع صلاح أن يسجل في فوز ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدفين على نيوكاسل، ولكنه خرج في الدقيقة (74) بعد سقوطه على أرض الملعب مغشيا عليه كما يبدو، ليتدخل الطاقم الطبي وينقله عبر نقاله إلى خارج الملعب.

© REUTERS / PHIL NOBLE محمد صلاح يتعرض لإصابة قوية... وغموض حول حالته

وبهذه النتيجة، وصل ليفربول إلى النقطة 94، لينتزع الصدارة بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي ، الذي يلعب مساء الإثنين المقبل، أمام ليستر سيتي في ختام الجولة، فيما تجمد رصيد نيوكاسل عند 42 نقطة بالمركز الـ14.

وأفادت شبكة "بي إن سبورتس" القطرية، عن حالة محمد صلاح، حيث أكد محمد سعدون الكواري، في الاستوديو التحليلي للمباراة، أن إصابة صلاح تبدو بسيطة، حسب ما أفاد مراسل القناة زياد منصور.

وأكد الكواري أن مراسل القناة، أفاد بأن محمد صلاح لم يتم نقله إلى المستشفى وبقي في غرفة خلع الملابس مع الطاقم الطبي والفريق بعد اللقاء، مما يعني بأن الإصابة ليست خطيرة.

وكشف مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن الحالة الصحية للاعب ليفربول، حيث بدا أنه لا يعاني من أي مشاكل بعد خروجه ماشيا على قدميه من غرف خلع الملابس بعد المباراة.

وقال المدير الفني للفريق يرغن كلوب عقب المباراة، "صلاح كان يجلس هناك — غرف خلع الملابس — ويشاهد المباراة، في آخر خمسة عشر دقيقة"، وفقا لصحيفة "ذا صن" البريطانية.

لحظة خروج محمد صلاح من غرفة ملابس ليفربول وسط تحية من الجماهير👏pic.twitter.com/QJMMUnLTZl — FilGoal (@FilGoal) ٤ مايو ٢٠١٩

وأضاف كلوب، "سنرى ما سيحدث لكنه يبدو بخير حقا، حتى نكون صادقين".

وأردف الدرب الألماني، ""لقد تحدثت إليه. لقد بدا جيدا حقا. وسنتابع التفاصيل".