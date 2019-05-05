بالفيديو... أهداف مباراة نهضة بركان والصفاقسي (3-0) في الكونفدرالية

تأهل نهضة بركان المغربي إلى نهائي كأس الكونفدرالية، عقب الفوز في إياب نصف النهائي على مضيفه الصفاقسي بثلاثية نظيفة.

سجل ثلاثية أصحاب الأرض، كودجو لابا وعمر نامسوي وإيسوفو دايو في الدقائق الثامنة و19 و31.

وكانت مباراة الذهاب في تونس، قد انتهت بفوز الصفاقسي بهدفين دون رد.