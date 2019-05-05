لقطة تظهر ميسي وهو "يلكم" لاعب ليفربول قبل حصوله على خطأ لصالحه

أظهر مقطع فيديو تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" لقطة للاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي وهو يحاول لكم اللاعب البرازيلي فابينيو خلال المباراة التي جمعت بين فريقيهما في دوري أبطال أوروبا.

ويبيّن المقطع الذي نشره عدد من الصحفيين على مواقع التواصل لحظة الخطأ الذي احتسبه حكم المباراة لصالح ميسي بعد سقوطه على الأرض بعد ما اعترض البرازيلي فابينيو طريقه، خلال مباراة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين كل من برشلونة الأسباني وليفربول الإنجليزي، وفقاً لوكالة "فارس".

© REUTERS / Susana Vera ميسي يقضي إجازته قبل لقاء ليفربول مع "هالك" (صورة)

وبدا في الفيديو أن ميسي حاول لكم لاعب ليفربول عندما حاول إيقافه، وذلك في لقطة لم ينتبه لها حكم المباراة بيورن كويبرز، ليحتسب الخطأ لصالح ميسي ويمنحه ركلة حرة مباشرة.

وأعطى الحكم بطاقة صفراء للاعب ليفربول، وليتمكن من بعدها ميسي من تسجيل هدف بطريقة رائعة، ليرفع النتيجة إلى 3 أهداف دون مقابل.

واعترض مشجعو الفريق الإنجليزي، على عدم تعرض ميسي لأي عقوبة نتيجة لتصرفه، حتى أنشأوا عريضة إلكترونية، لمطالبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، حرمان ميسي من اللعب في مباراة الإياب التي ستقام على ملعب ليفربول، ووقع على العريضة حوالي 2500 شخص حتى الآن.

ويشار إلى أن مباراة الإياب بين الفريقين ستحدد المتأهل إلى المباراة النهائية، والتي يتوجب على ليفربول الفوز فيها بفارق أكثر من 3أهداف، والتي ستجري في السابع من الشهر الحالي.

ويتضمن نصف النهائي الآخر للبطولة، كل من فريقي أياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي، وانتهت مباراة الذهاب الذي جرت على ملعب توتنهام بفوز الفريق الهولندي بهدف مقابل لا شيء، وستجري مباراة الإياب على ملعب أياكس في الثامن من الشهر الحالي.