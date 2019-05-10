عالم أزهري: لا يجوز إفطار لاعبي كرة القدم في نهار رمضان

قال أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، الدكتور أحمد كريمة، إنه لا يجوز للاعبي الكرة الإفطار في نهار رمضان.

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وتابع، في تصريحات لبرنامج "أضواء وأصداء"، المذاع على راديو " سبوتنيك " اليوم الجمعة 10 مايو / آيار: "مزاولة الألعاب الرياضية ليست مسوغا أو مبررا إطلاقا لإفطار اللاعبين إلا في حالة واحدة، إذا كان اللاعب مسافرا أكثر 85 كم وذلك لعلة السفر فقط".

وأوضح: "الشريعة الإسلامية بنصوص القرآن والسنة رسمت أسباب الرخص للإفطار، وليس من بينها مزاولة الألعاب الرياضية ومنهم المريض والمسافر ويلحق بهم الحامل والمرضع والشيخ الهرم والمرضى بمرض مزمن".

وأكد على أن رياضة كرة القدم تندرج في الفقه الإسلامي في باب الترويح عن النفس، والحكم التكليفي الجواز، إلى جانب أنها أصبحت مهنة وقامت عليها صناعات.

وذكر كريمة أنه على اللاعب عند احترافه في أي دولة أوروبية أن يطالب وضع نص في عقده لا يجبره على الإفطار في نهار رمضان احتراما للدين الذي يعتنقه، مضيفا: "لا معصية لمخلوق في معصية الخالق".