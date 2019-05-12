تركي آل الشيخ يسخر من أحداث مباراة الأهلي وسموحة

سخر رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي بيراميدز المصري، تركي آل الشيخ، من أحداث مباراة الأهلي وسموحة، مساء يوم السبت، في الجولة الـ32 من الدوري المصري الممتاز.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته الرسمية بموقع "فيس بوك" ساخرا "ومش عاوزينا نجيب حكام أجانب"، تعليقا على الأحداث التي انتهت عقب مباراة الفريقين بفوز الأهلي بهدف نظيف.

وسجل الأهلي هدف الفوز القاتل على سموحة في الدقيقة (90+8) عن طريق الأنجولي جيرالدو دا كوستا.

وشهد اللقاء اعتراضات قوية من حسام حسن المدير الفني لسموحة، وجهازه المعاون على حكم اللقاء أمين عمر بسبب تمديد الوقت إلى 105 دقيقة.

ويأتي بيراميدز في وصافة ترتيب الدوري المصري هذا الموسم برصيد 65 نقطة خلف الأهلي المتصدر برصيد 70 نقطة.

وفي كأس مصر، وصل بيراميدز لدور الـ 16 ويستعد لمواجهة الأهلي.

وضمن بيراميدز بشكل رسمي المشاركة الأفريقية الموسم المقبل، وفي حالة إنهائه الدوري في المركز الثاني سيلعب في دوري الأبطال، بينما إذا أنهى المسابقة في المركز الثالث سيشارك في كأس الكونفدرالية الموسم المقبل.