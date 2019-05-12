رباعية مانشستر سيتي تتوجه بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

نجح مانشستر سيتي في الفوز على مضيفه برايتون بأربعة أهداف مقابل هدف في الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي، ليتوج باللقب.

اهتزت شباك مانشستر سيتي أولا في الدقيقة 27 عن طريق جلين موراي، قبل أن يرد السيتزن بهدفين في الدقيقتين 28 و38 عن طريق سيرجيو أجويرو وإيمريك لابورتي.

Back 2 Back Premier League Champions! 🏆🏆



We reigned and we retained! 💪



🔵 #mancity pic.twitter.com/stX3wPtV4P — Manchester City (@ManCity) May 12, 2019

وفي الشوط الثاني، عزز الضيوف تقدمهم بهدفين أخرين عن طريق رياض محرز وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين 63 و72.

وأنهى مانشستر سيتي الدوري متصدار للترتيب برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.