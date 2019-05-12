رباعية مانشستر سيتي تتوجه بلقب الدوري الإنجليزي (فيديو)

اهتزت شباك مانشستر سيتي أولا في الدقيقة 27 عن طريق جلين موراي، قبل أن يرد السيتزن بهدفين في الدقيقتين 28 و38 عن طريق سيرجيو أجويرو وإيمريك لابورتي.
Back 2 Back Premier League Champions! 🏆🏆— Manchester City (@ManCity) May 12, 2019
We reigned and we retained! 💪
🔵 #mancity pic.twitter.com/stX3wPtV4P
وفي الشوط الثاني، عزز الضيوف تقدمهم بهدفين أخرين عن طريق رياض محرز وإلكاي جوندوجان في الدقيقتين 63 و72.
وأنهى مانشستر سيتي الدوري متصدار للترتيب برصيد 98 نقطة، بفارق نقطة عن ليفربول الوصيف.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)