مكة محمد صلاح تخطف قلوب جماهير ليفربول في ملعب أنفيلد (فيديو)

مثلما فعلت الموسم الماضي، خطفت مكة ابنة محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر، قلوب وأنظار جماهير ليفربول على ملعب آنفيلد.

وعقب نهاية مباراة الريدز أمام ولفرهامبتون في الجولة الأخيرة من المسابقة، قامت مكة باللعب بالكرة وركضت محرزة هدفاً، لتهتف لها الجماهير بقوة.

Mo Salah’s daughter getting a big cheer from Liverpool fans after scoring at Anfield 😊👏



(H/T @nathanmurf)#LFC #YNWApic.twitter.com/Pdf2mWb44O — GiveMeSport Football (@GMS__Football) May 12, 2019

وخسر ليفربول لقب الدوري في الجولة الأخيرة رغم جمعه 97 نقطة، بفارق نقطة عن مانشستر سيتي البطل.

يذكر أن محمد صلاح حصل على جائزة هداف الدوري برصيد 22 هدفاً، بالتساوي مع زميله في ليفربول ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج نجم أرسنال.