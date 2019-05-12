"موسم الأرقام التاريخية"..السيتي وليفربول يسجلون أرقام قياسية في تاريخ الكرة الإنجليزية

حافظ مانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعد حسمه للقب في الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

شهد موسم 2018-2019 صراعا محموما بين مانشستر سيتي وليفربول للظفر ببطولة الدوري والتي لم تحسم سوا في جولتها الأخيرة.

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وشهد الموسم تسجيل كلا الفريقين المتنازعين على اللقب سلسلة طويلة من الأرقام القياسية والتاريخية على الصعيدين الفردي و الجماعي، وهذه أبرزها، بحسب مانشر "آس" الإسبانية:

فمن جانب أرقام مانشستر سيتي التاريخية، هي أن مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا، حقق 8 ألقاب دوري من آخر 10 ممكنة في مسيرته كمدرب، 3 مع برشلونة ومثلهم مع بايرن ميونيخ ولقبين مع مانشستر سيتي.

بيب جوارديولا هو المدرب الأول الذي يفوز ببطولتين للدوري متتاليتين، الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإنجليزي.

فقط 3 مدربين حصلوا على لقب البريميرليج مرتين متتاليتين، فيرجسون، ومورينيو وجوارديولا.

أجويرو أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الممتاز بـ 164 هدف، بعد آلان شيرار 260، روني 208، آندي كول 187، فرانك لامبارد 177، تيري هنري 175.

دافيد سيلفا صنع 18 هدفا لأجويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط 3 لاعبين صنعوا أكثر للاعب زميل في تاريخ البطولة، لامبارد لدروجبا 24 هدفا، أندرتون لشيرينجهام بـ 20 هدفا، ماكمانان لفاولر 20 هدفا.

كومباني ينضم لقائمة الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي كقائد، جون تيري 5 وكومباني 4 وروي كين 4.

© AFP 2019 / Glyn KIRK "فخر العرب"... رياض محرز يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

رياض محرز يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

وعلى صعيد الفريق الجماعي، مانشستر سيتي يحقق لقبه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ.

مانشستر سيتي يحقق لقب البريميرليج بمسماه الجديد، للمرة الرابعة له في تاريخه.

هذه هي المرة الثامنة في التاريخ التي يحسم فيها الدوري الإنجليزي في اليوم الأخير من الموسم، مانشستر سيتي فاز في 3 من تلك الـ 8 مرات.

مانشستر سيتي أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 10 مواسم، منذ مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون الأسطورة.

مانشستر سيتي وليفربول وصلوا لـ 195 نقطة، في موسم 2018/2019، كأكثر فرقتين يجمعان نقاط سويا في قمة البريميرليج.

© REUTERS / PHIL NOBLE 10 لحظات مجنونة أشعلت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي يحافظ حارسين مرمى على نظافة شباكهم في أكثر من 20 مباراة، أليسون حارس ليفربول حافظ في 22 مباراة، وإيدرسون حارس السيتي في 21 مباراة.

أما على صعيد أرقام ليفربول فكانت: ألكسندر أرنولد هو المدافع الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يصنع 12 هدفا في موسم واحد.

ساديو ماني ينضم للأكثر تهديفا على أرضهم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، مبابي 19 هدفا، ميسي 19 هدفا، ساديو ماني 18 هدفا.

آخر ثلاث أندية تصدرت الدوري الممتاز في يوم عيد الميلاد ولم تحقق اللقب: ليفربول 2008/09، ليفربول 2013/14، ليفربول 2018/19.

ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يخسر مباراة واحدة فقط في الموسم ولا يحقق اللقب.

ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أية مباراة على ملعبه هذا الموسم.

ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يحقق أعلى عدد من النقاط 97، ولم يحصل على البطولة، أكثر من ريال مدريد بـ 96 نقطة تحت قيادة بيليجريني.

ليفربول بـ 97 نقطة كان كافيا للحصول على 25 دوري من أصل آخر 27 متاحين في الدوري الإنجليزي الممتاز.