تسجيل
20:33 12 مايو/ أيار 2019
مباشر
    بحث
    مانشستر سيتي يتوج بلقب الدوري الإنجليزي

    "موسم الأرقام التاريخية"..السيتي وليفربول يسجلون أرقام قياسية في تاريخ الكرة الإنجليزية

    © AFP 2019 / Glyn KIRK
    رياضة
    انسخ الرابط
    0 20

    حافظ مانشستر سيتي على لقب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز للعام الثاني على التوالي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب غوارديولا، بعد حسمه للقب في الجولة الأخيرة من عمر البطولة.

    شهد موسم 2018-2019 صراعا محموما بين مانشستر سيتي وليفربول للظفر ببطولة الدوري والتي لم تحسم سوا في جولتها الأخيرة.

    مباراة ليفربول ضد هيديرسفيلد سيتي، 26 نيسان/أبريل 2019
    © REUTERS / ANDREW YATES
    عقب تساوي صلاح وماني وأوباميانغ... تعرف على مصير جائزة هداف الدوري الإنجليزي

    وشهد الموسم تسجيل كلا الفريقين المتنازعين على اللقب سلسلة طويلة من الأرقام القياسية والتاريخية على الصعيدين الفردي و الجماعي، وهذه أبرزها، بحسب مانشر "آس" الإسبانية:

    فمن جانب أرقام مانشستر سيتي التاريخية، هي أن مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا، حقق 8 ألقاب دوري من آخر 10 ممكنة في مسيرته كمدرب، 3 مع برشلونة ومثلهم مع بايرن ميونيخ ولقبين مع مانشستر سيتي.

    بيب جوارديولا هو المدرب الأول الذي يفوز ببطولتين للدوري متتاليتين، الدوري الإسباني والدوري الألماني والدوري الإنجليزي.

    فقط 3 مدربين حصلوا على لقب البريميرليج مرتين متتاليتين، فيرجسون، ومورينيو وجوارديولا.

    أجويرو أصبح سادس أفضل هداف في تاريخ الدوري الممتاز بـ 164 هدف، بعد آلان شيرار 260، روني 208، آندي كول 187، فرانك لامبارد 177، تيري هنري 175.

    دافيد سيلفا صنع 18 هدفا لأجويرو في الدوري الإنجليزي الممتاز، فقط 3 لاعبين صنعوا أكثر للاعب زميل في تاريخ البطولة، لامبارد لدروجبا 24 هدفا، أندرتون لشيرينجهام بـ 20 هدفا، ماكمانان لفاولر 20 هدفا.

    كومباني ينضم لقائمة الأكثر تتويجا بالدوري الإنجليزي كقائد، جون تيري 5 وكومباني 4 وروي كين 4.

    رياض محرز
    © AFP 2019 / Glyn KIRK
    "فخر العرب"... رياض محرز يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز

    رياض محرز يسجل ويصنع في مباراة واحدة بالدوري الإنجليزي لأول مرة هذا الموسم.

    وعلى صعيد الفريق الجماعي، مانشستر سيتي يحقق لقبه السادس في الدوري الإنجليزي الممتاز في التاريخ.

    مانشستر سيتي يحقق لقب البريميرليج بمسماه الجديد، للمرة الرابعة له في تاريخه.

    هذه هي المرة الثامنة في التاريخ التي يحسم فيها الدوري الإنجليزي في اليوم الأخير من الموسم، مانشستر سيتي فاز في 3 من تلك الـ 8 مرات.

    مانشستر سيتي أول فريق يحتفظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 10 مواسم، منذ مانشستر يونايتد تحت قيادة فيرجسون الأسطورة.

    مانشستر سيتي وليفربول وصلوا لـ 195 نقطة، في موسم 2018/2019، كأكثر فرقتين يجمعان نقاط سويا في قمة البريميرليج.

    مباراة ليفربول ومانشستر سيتي
    © REUTERS / PHIL NOBLE
    10 لحظات مجنونة أشعلت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي على بطولة الدوري الإنجليزي

    لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي يحافظ حارسين مرمى على نظافة شباكهم في أكثر من 20 مباراة، أليسون حارس ليفربول حافظ في 22 مباراة، وإيدرسون حارس السيتي في 21 مباراة.

    أما على صعيد أرقام ليفربول فكانت: ألكسندر أرنولد هو المدافع الأول في تاريخ الدوري الإنجليزي الذي يصنع 12 هدفا في موسم واحد.

    ساديو ماني ينضم للأكثر تهديفا على أرضهم في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى هذا الموسم، مبابي 19 هدفا، ميسي 19 هدفا، ساديو ماني 18 هدفا.

    آخر ثلاث أندية تصدرت الدوري الممتاز في يوم عيد الميلاد ولم تحقق اللقب: ليفربول 2008/09، ليفربول 2013/14، ليفربول 2018/19.

    ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، يخسر مباراة واحدة فقط في الموسم ولا يحقق اللقب.

    ليفربول هو الفريق الوحيد الذي لم يخسر أية مباراة على ملعبه هذا الموسم.

    ليفربول هو أول فريق في تاريخ الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، يحقق أعلى عدد من النقاط 97، ولم يحصل على البطولة، أكثر من ريال مدريد بـ 96 نقطة تحت قيادة بيليجريني.

    ليفربول بـ 97 نقطة كان كافيا للحصول على 25 دوري من أصل آخر 27 متاحين في الدوري الإنجليزي الممتاز.

    انظر أيضا:

    بالفيديو... أهداف مباراة ليفربول وولفرهامبتون (2-0) في الدوري الإنجليزي
    غوارديولا يمنع وكلوب لايكترث... كيف حضر ليفربول ومانشستر سيتي لجولة بطل الدوري الممتاز
    مدرب ليفربول غاضب من ملعب النهائي: لماذا على الجماهير قطع آلاف الكيلومترات لمشاهدة مباراة
    الكلمات الدلالية:
    ليفربول, أرقام قياسية, مانشستر سيتي, الدوري الإنجليزي, كرة القدم, يورغن كلوب, الإسباني بيب غوارديولا, بريطانيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    مارشال الاتحاد السوفيتي غ. ك. جوكوف على ساحة عام 1905 في سفيردلوفسك الروسية
    شكرا لكم من القلب..."قادة النصر: خلال العرض العسكري"
    فرنسا تطالب بـ دواعشها مقابل تقديم مساعدات للعراق
    فرنسا تطالب بـ "دواعشها" مقابل تقديم مساعدات للعراق
    خارطة عملية تحرير إدلب السورية
    أحدث خارطة لعملية تحرير إدلب السورية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك