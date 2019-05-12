بالفيديو... أهداف مباراة ريال مدريد وريال سوسيداد (1-3) في الدوري الإسباني

خسر ريال مدريد في الجولة 37 من الدوري الإسباني أمام مضيفه ريال سوسيداد بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم ريال مدريد بهدف عن طريق براهيم دياز في الدقيقة السادسة، ورد أصحاب الأرض بثلاثية عن طريق مايكل ميرينو وجوسيبا زالدوا وأندير بيرينتكسيا في الدقائق 26 و57 و67.

بهذه النتيجة، يحتل ريال مدريد المركز الثالث برصيد 68 نقطة.