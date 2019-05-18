بايرن ميونيخ يفوز بالدوري للمرة السابعة على التوالي ويودع نجمي الفريق (فيديو)

أحرز بايرن ميونيخ لقب دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للمرة السابعة على التوالي بتغلبه 5-1 على ضيفه أينتراخت فرانكفورت اليوم السبت لينهي الموسم أمام غريمه بروسيا دورتموند.

ومدد بايرن، الذي يملك فرصة حصد الثنائية المحلية عندما يواجه رازن بال شبورت لايبزيج في نهائي كأس ألمانيا السبت المقبل، رقمه القياسي بحصد اللقب للمرة 29.

وودعت جماهير بايرن ميونيخ اثنين من أفضل نجومها في العقد الأخير، الفرنسي فرانك ريبيري والهولندي آرين روبين، في آخر ظهور لهما على ملعب آليانز آرينا، خلال مباراة آينتراخت فرانكفورت.

وكرم النادي الألماني اللاعبين روبين بجانب البرازيلي رافينيا، أحد لاعبي بايرن القدامى، والذي يرحل أيضًا بنهاية الموسم الجاري.

يذكر أن ريبيري (36 عاما) خاض 422 بقميص بايرن ميونيخ، أحرز خلالهم 123 هدفا وصنع 183 آخرين، كما لعب روبين (35 عاما) 306 مبارايات سجل خلالها 143 هدفا وصنع 101 آخرين.