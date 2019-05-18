فالنسيا يتأهل إلى دوري الأبطال وخيتافي للدوري الأوروبي

وكان فريق المدرب مارسيلينو بحاجة للفوز لضمان إنهاء الموسم في المركز الرابع. وفقا لـ "رويترز".
لكن جاءت المحاولة الأولى عبر أصحاب الأرض بعدما رد القائم محاولة لريال بلد الوليد لكن بلنسية أخذ زمام المبادرة في الدقيقة 36 عبر تسديدة من كارلوس سولير أنهت هجمة مرتدة للضيوف في الشباك.
وأضاف الدولي الإسباني رودريغو، الذي لعب دورا مهما في الهدف الأول، الهدف الثاني بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 52 بعدما استخلص لاعب الوسط داني باريخو الكرة من أحد مدافعي ريال بلد الوليد ومرر إلى رودريغو ليضع الكرة في الشباك بسهولة.
وأنهى فالنسيا الموسم برصيد 61 نقطة في المركز الرابع للموسم الثاني على التوالي بينما جاء خيتافي في المركز الخامس متأخرا بفارق نقطتين (59 نقطة) وتأهل للدوري الأوروبي وكذلك إشبيلية الذي حل في المركز السادس بنفس رصيد النقاط بعد فوزه على أتليتيك بيلباو 2-صفر.
وتأهل إسبانيول كذلك إلى الدوري الأوروبي بعد فوزه على ريال سوسيداد 2-صفر لينهي الموسم في المركز السابع بينما حل أتليتيك بيلباو في المركز الثامن.
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