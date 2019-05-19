رسميا... مانشستر سيتي يواجه ليفربول على كأس الدرع الخيرية

واستطاع مانشستر سيتي أن يحصد ثلاثة تاريخية تعد الأولى في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد الدوري والكأس، وكأس الرابطة.
وبفوز السيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، فإنه سيلاقي ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، بعدما فشل واتفورد في الفوز بكأس الاتحاد، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.
OFFICIAL: Manchester City will face Liverpool in the 2019/20 Community Shield.— Squawka News (@SquawkaNews) ١٨ مايو ٢٠١٩
Manchester City won both the Premier League and #FACup so will face the Premier League runners-up, Liverpool. pic.twitter.com/bEwGpJkUBN
وكان من المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي وواتفورد مجددا في حالة فوز الأخير باللقب، إلا أن تتويج السيتي بالدوري والكأس منح ليفربول الفرصة لخوض مباراة الدرع الخيرية، بصفته الوصيف في الدوري الإنجليزي.
وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، أن يخوض وصيف الدوري، مباراة الدرع الخيرية، مع بطل الدوري، في حالة تتويج الأخير بلقب الكأس.
ومن المقرر أن تقام المباراة في افتتاح الموسم الجديد، قبل انطلاق بطولة الدوري.
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