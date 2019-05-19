رسميا... مانشستر سيتي يواجه ليفربول على كأس الدرع الخيرية

ضرب نادي مانشستر سيتي موعدا جديدا لمواجهة نظيره ليفربول، في بداية الدوري الإنجليزي الموسم المقبل "البريميرليغ".

واستطاع مانشستر سيتي أن يحصد ثلاثة تاريخية تعد الأولى في الدوري الإنجليزي، بعدما حصد الدوري والكأس، وكأس الرابطة.

وبفوز السيتي بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، في المباراة النهائية على واتفورد بسداسية نظيفة، فإنه سيلاقي ليفربول في مباراة الدرع الخيرية، بعدما فشل واتفورد في الفوز بكأس الاتحاد، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

OFFICIAL: Manchester City will face Liverpool in the 2019/20 Community Shield.



Manchester City won both the Premier League and #FACup so will face the Premier League runners-up, Liverpool. pic.twitter.com/bEwGpJkUBN — Squawka News (@SquawkaNews) ١٨ مايو ٢٠١٩

وكان من المقرر أن يلتقي مانشستر سيتي وواتفورد مجددا في حالة فوز الأخير باللقب، إلا أن تتويج السيتي بالدوري والكأس منح ليفربول الفرصة لخوض مباراة الدرع الخيرية، بصفته الوصيف في الدوري الإنجليزي.

وتنص لوائح الاتحاد الإنجليزي، أن يخوض وصيف الدوري، مباراة الدرع الخيرية، مع بطل الدوري، في حالة تتويج الأخير بلقب الكأس.

ومن المقرر أن تقام المباراة في افتتاح الموسم الجديد، قبل انطلاق بطولة الدوري.