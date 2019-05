سر الصورة الغامضة التي شاركها محمد صلاح مع محبيه

وتبين أن الفتاة هي الصحفية والمذيعة الأمريكية، تايلور بروكس، التي أجرت لقاء معه صلاح، والمذاع على موقع "بليتشر ريبورت" و"تيرنر سبورت" الرياضيين الأمريكيين.

​ومن أبرز تصريحات محمد صلاح في برنامج "Take it there with Taylor Brooks": "أريد أن أنجز كل شيء يمكنني فعله، وهي أشياء كثيرة في عقلي، خاصة الأشياء التي يصعب جدا تحقيقها، أضعها كهدف لي وأحاول الوصول إليه، وأعتقد أنني حققت أحدها، أعتقد أنه كان من الصعب أن نرى مصريا بين قائمة مجلة "تايم" لأكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، هو شيء عظيم، ويدفعني لتقديم المزيد، وأن أكون أفضل داخل وخارج الملعب".

ووصف محمد صلاح شعره ضاحكا، في المقابلة للمذيعة بعدما أبدت إعجابها به بأنه "مغري وجذاب"، لترد عليه أن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مخصصة لشعره فقط.

وقال صلاح إنه قد يلجأ لتصفيفة شعر جديدة في المستقبل.

وكشف اللاعب الدولي الملقب بـ "الفرعون المصري" عن عشقه لتناول القهوة، مشيرا إلى أن معدل تناوله لها بشكل يومي يتفاوت من بلد إلى بلد، "ولكن تعد إيطاليا هي أكثر بلد بشرب بها القهوة، وذلك لأنها مميزة هناك".