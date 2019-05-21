رسالة من الزمالك لإدارة الأهلي قبل نهائي الكونفدرالية

أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أنه وجه الدعوة لأعضاء مجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي كأس الكونفدرالية.

وقال رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم"، إنه أرسل دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب كل رؤساء الأندية المصرية.

وكان الزمالك قد خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري، وهو في حاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير لحصد اللقب.