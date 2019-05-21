رسالة من الزمالك لإدارة الأهلي قبل نهائي الكونفدرالية

وقال رئيس الزمالك عبر برنامج "الزمالك اليوم"، إنه أرسل دعوة لمجلس إدارة الأهلي لحضور نهائي الكونفدرالية، إلى جانب كل رؤساء الأندية المصرية.
📽 HIGHLIGHTS.. RS Berkane 1-0 Zamalek— CAF (@CAF_Online) May 20, 2019
Final 1st Leg #TotalCAFCC pic.twitter.com/j2K110ASrZ
وكان الزمالك قد خسر بهدف مقابل لا شيء أمام نهضة بركان في المغرب في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية.
ومن المقرر أن يخوض الزمالك مواجهة الإياب يوم 26 من الشهر الجاري، وهو في حاجة للفوز بفارق هدفين على أقل تقدير لحصد اللقب.
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