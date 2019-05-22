بالفيديو... لاعب كرة قدم يحطم آمال والده بهدف قاتل

تمكن اللاعب جيانلوكا مالدونادو من تسجيل هدف قاتل في مرمى الفريق الخصم، والذي يعمل على تدريبه والده، لينهي آمال والده من التأهل لمباراة فاصلة لتجنب الهبوط ضمن مباريات الدوري الفنزويلي.