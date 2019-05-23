مانشستر سيتي: غوارديولا لن ينتقل إلى يوفنتوس الإيطالي

نفي نادي مانشستر سيتي صحة أنباء تولي بيب غوارديولا، تدريب نادي يوفنتوس الإيطالي، التي تداولتها بعض وسائل الإعلام.

© REUTERS / Jason Cairnduff تقارير: غوارديولا يتفق مع يوفنتوس

وقال ألبرتو غالاسي، محامي مانشستر سيتي ، وعضو مجلس إدارة النادي المنافس في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الخميس 23 مايو / آيار، إن أنباء انتقال المدرب غوارديولا لتدريب يوفنتوس الإيطالي "شائعات"، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر غالاسي لمحطة "سكاي إيطاليا" التلفزيونية، أن التقارير، التي تشير إلى أن المدرب الإسباني بيب غوارديولا، سيترك سيتي، ليتولى تدريب بطل دوري الدرجة الأولى الإيطالي، ووصف هذا الأمر بأنه مجرد "هراء"، وأن غوارديولا يريد البقاء في مانشستر.

وأوضح فيديريكو جيناريللي، الصحفي بـ"راديو سبورتيفا"، على "تويتر"، لثلاثاء 21 مايو / آيار: "كان من المفترض أن يكون يوم الحسم، وقد كان. بيب غوارديولا سيكون مدربا جديدا لـ يوفنتوس بعقد لـ4 سنوات".

وأضاف جيناريللي: "وظيفة مدرب يوفنتوس في الموسم المقبل خالية في الوقت الحالي، بعد أن أعلن النادي الانفصال عن مدربه ماسيميليانو أليجري الذي يقوده منذ 2014".

وكان غوارديولا، قبل أيام، عن استمراره، رفقة مانشستر سيتي، بعد تحقيق ثلاثية محلية تاريخية، وقال: "أشعر بالراحة هنا، لن أذهب إلى أي مكان. الموسم المقبل سأكون مدربا لمانشستر سيتي، قلت ذلك مرارا وتكرارا".