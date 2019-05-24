منتخب تونس يضم 17 لاعبا محترفا استعدادا لكأس الأمم الأفريقية

أعلن الفرنسي ألان جيريس، المدير الفني للمنتخب التونسي، قائمة اللاعبين المحترفين لـ"نسور قرطاج"، استعدادًا للمشاركة في المعسكر التدريبي قبل نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019 في مصر.

ويبدأ المنتخب التونسي المرحلة الأولى من تحضيراته مع مطلع شهر يونيو/حزيران وحتى يوم 11 من نفس الشهر، فيما سيعلن المدرب عن باقي أسماء اللاعبين المحليين في مرحلة لاحقة.

© REUTERS / AMR ABDALLAH DALSH "تذكرتي" تصدر تحذيرا لحاملي تذاكر أمم أفريقيا 2019

وبحسب موقع " يلا كورة "، شهدت القائمة تواجد علي معلول الظهير الأيسر للأهلي وفرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، وسط غياب زميله الظهير الأيمن حمدي النقاز.

وفي وقت سابق، ذكر موقع "جول.كوم" أن آلان جيريس المدير الفني لمنتخب تونس، قرر استبعاد النقاز لأسباب فنية لا تناسب خطته في الوقت الحالي.

وضمت القائمة 17 لاعبا محترفا كالتالي:

الحارسين فاروق بن مصطفى (الشباب السعودي) ومعز حسن (نيس الفرنسي)، محمد دراغر (بادربورن الألماني) ورامي البدوي (الفيحاء السعودي) وياسين مرياح (أولمبيكوس اليوناني) وديلان براون (خنت البلجيكي) وأسامة الحدادي (ديجون الفرنسي) وعلي معلول (الأهلي) ونادر الغندري (وسترلو البلجيكي) والياس السخيري (مونبييله الفرنسي) وفرجاني ساسي (الزمالك) ونعيم السليتي (ديجون الفرنسي) وبسام الصراررفي (نيس الفرنسي) وسيف الدين الخاوي (كاين الفرنسي) ويوسف المساكني (يوبين البلجيكي) ووهبي الخزري (سانت ايتيان الفرنسي) وفخر الدين بن يوسف (الاتفاق السعودي).

جدير بالذكر أن تونس تلعب في كأس الأمم الإفريقية ضمن المجموعة الخامسة، التي تضم منتخبات مالي وأنجولا وموريتانيا.