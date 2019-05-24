لأول مرة... فريق كرة قدم روسي يتدرب في تونس

قال وزير السياحة التونسي، روني طرابلسي، إن فريق "زينيت" الروسي لكرة القدم، سيأتي إلى تونس في عام 2019-2020 للتدريب، مشيرا إلى أن هذه هي المرة الأولى له.

تونس — سبوتنيك. وقال طرابلسي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 24 مايو / آيار: "نعمل كثيرا على السياحة الرياضية، وخلال زيارتنا إلى موسكو تحدثنا مع وكالات السفر، عن فترة الشتاء، لأنه لدينا نقص في الحجوزات".

© REUTERS / CARL RECINE مشجعو الأرجنتين وكرواتيا يتنافسون في كرة القدم الشاطئية في روسيا

وأضاف: "نحن نعلم أن الرياضة في روسيا تتوقف خلال الشتاء تتوقف، وطلبنا من الوكالات السياحية، أن تأتي الفرق الرياضية الروسية لتتدرب في تونس، لأن الطقس جميل، وفي عام 2019-2020 سيكون لدينا، لأول مرة، فريق زينيت للتدرب في تونس".

وأشار وزير السياحة التونسي، إلى أن السياحة البديلة تتطور في بلاده وقال: "نحن ندعم كثيرا السياحة البديلة، وهي تتطور، المشكلة في السياحة البديلة هو عدم توفر الإمكانيات المادية الكبيرة"، مضيفا: "البنوك الآن تتعاون مع الشباب الذين يريدون الاستثمار في السياحة البديلة، وهناك تقدم كبير".

وعن أهمية القطاع السياحي في القضاء على البطالة، قال طرابلسي: "اليوم لدينا نقص كبير في اليد العاملة بالقطاع السياحي، وفي منطقة منستير، سيتم افتتاح خمسة نزل، وهذا يبين أهمية القطاع السياحي في وجود اليد العاملة".

وتابع: "كان هناك مشكلة حول اليد العاملة الحرفية، لذلك فان مدارس السياحة تعمل على تخريج اليد العاملة في أقرب وقت في الميدان السياحي".