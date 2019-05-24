لأول مرة... فريق كرة قدم روسي يتدرب في تونس

تونس — سبوتنيك. وقال طرابلسي في حديث لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الجمعة 24 مايو / آيار: "نعمل كثيرا على السياحة الرياضية، وخلال زيارتنا إلى موسكو تحدثنا مع وكالات السفر، عن فترة الشتاء، لأنه لدينا نقص في الحجوزات".
وأشار وزير السياحة التونسي، إلى أن السياحة البديلة تتطور في بلاده وقال: "نحن ندعم كثيرا السياحة البديلة، وهي تتطور، المشكلة في السياحة البديلة هو عدم توفر الإمكانيات المادية الكبيرة"، مضيفا: "البنوك الآن تتعاون مع الشباب الذين يريدون الاستثمار في السياحة البديلة، وهناك تقدم كبير".
وعن أهمية القطاع السياحي في القضاء على البطالة، قال طرابلسي: "اليوم لدينا نقص كبير في اليد العاملة بالقطاع السياحي، وفي منطقة منستير، سيتم افتتاح خمسة نزل، وهذا يبين أهمية القطاع السياحي في وجود اليد العاملة".
وتابع: "كان هناك مشكلة حول اليد العاملة الحرفية، لذلك فان مدارس السياحة تعمل على تخريج اليد العاملة في أقرب وقت في الميدان السياحي".
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)