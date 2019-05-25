ميسي يكشف عن معاناته المستمرة بسبب ليفربول

كشف نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي عن معاناته المستمرة من الهزيمة القاسية أمام فريق ليفربول الإنجليزي.

وقال ميسي إنه لا يزال يتعافى من آثار الخروج المفاجئ من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول، حسب شبكة "إسبن" الأمريكية.

© REUTERS / CARL RECINE رغم فوزه بالدوري... ليفربول يتفوق على مانشستر سيتي

وتابع ميسى "أنا على الأقل، أريد فقط أن أفوز بهذا النهائي —كأس ملك إسبانيا- لأنهي العام مع لقب جديد".

وأضاف ميسى "كانت ضربة قاسية جدا، وأنا والفريق عانينا لرفع معنوياتنا، وأعتقد أن ذلك بدا واضحا في المباريات التي خضناها منذ ذلك الحين".

ويلتقي برشلونة بفريق فالنسيا في بطولة كأس ملك إسبانيا.

وحقق ليفربول انتصارا تاريخيا بنتيجة (4-0) على ضيفه برشلونة، في معقل الريدز "آنفيلد"، ليؤمن عبوره لنهائي دوري أبطال أوروبا.

وسجل الأهداف لليفربول أوريجي في الدقائق 7 و79، وفينالدوم في الدقائق 54 و56.

وتأهل ليفربول لنهائي دوري أبطال أوروبا للعام الثاني على التوالي، ليلاقي توتنهام الإنجليزي.