للعام الثالث على التوالي... ميسي يتصدر هدافي أوروبا

وحقق ميسي هذا الإنجاز للمرة السادسة في مسيرته، ليعزز رقمه القياسي، بعدما سجل 36 هدفا مع برشلونة في الدوري بينما أنهى مبابي الدوري الفرنسي بالوصول إلى 33 هدفا بعدما أحرز هدفا باريس سان جيرمان الوحيد في الخسارة 3-1 أمام استاد رانس، بحسب رويترز.
3️⃣6️⃣ goals in @LaLigaEN = #GoldenShoe 18/19— FC Barcelona (@FCBarcelona) May 24, 2019
👏 Congrats, Leo!
🏆👟⚽ pic.twitter.com/Gd7OYIb2zs
وفي الوقت الذي ساعد فيه ميسي برشلونة على إحراز لقب الدوري الإسباني الشهر الماضي فإن اللاعب البالغ عمره 31 عاما قال يوم الجمعة إنه لا يفكر كثيرا في جائزة الحذاء الذهبي بعد معاناة ناديه في الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.
وقال ميسي في مؤتمر صحفي قبل مواجهة بلنسية في نهائي كأس الملك يوم السبت "لم أكن أفكر في هذه الجائزة على الإطلاق. لا نزال نتعافى مما حدث أمام ليفربول وأنا لا أفكر في الجوائز الشخصية".
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