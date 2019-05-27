الزمالك بطلا للكونفيدرالية الأفريقية

توج نادي الزمالك المصري ببطولة الكونفدرالية الأفريقية بعد الفوز بركلات الترجيح على نظيره المغربي نهضة بركان بنتيجة (5-3)، في المباراة التي أقيمت على استاد برج العرب بالإسكندرية مساء الأحد.

وفاز الزمالك بهدف وحيد في لقاء الإياب، أحرزه محمود علاء في الدقيقة 55 من زمن المباراة.

#الزمالك المصري بطلًا للكونفدرالية الإفريقية للمرة الأولى في تاريخه على حساب نهضة بركان المغربي بعد فوزه بالركلات الترجيحية..#الزمالك_نهضة_بركان pic.twitter.com/zXKsT0G27U — وطني الرياضي (@watani_sport) May 26, 2019

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب في المغرب بلاشيء مقابل هدف لنهضة بركان.

هدف ⚽️ محمود علاء يعلن عن الأسبقية للفارس الأبيض من ركلة جزاء ويشعل المدرجات🔥



الزمالك 1 نهضة بركان 0 #CAFCC #CAFCCFinal pic.twitter.com/U1SG45s8Ry — beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) May 26, 2019

​وفاز الزمالك باللقب للمرة الأولى في تاريخه، وهو أيضا أول لقب له منذ تتويجه باللقب الخامس ببطولة دوري أبطال أفريقيا.