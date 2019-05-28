"سوء الإدارة"... إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر

أوقف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الحكم المصري جهاد جريشة لمدة 6 أشهر.

الكاف يقرر إيقاف الحكم المصري جهاد جريشة 6 أشهرhttps://t.co/TmSK3wNZ7l



Finale aller de la ligue des champions WAC-ETS: La CAF suspend pour six mois l’arbitre égyptien Gehad Grishahttps://t.co/uTAWSXw4p3#CAF #WACEST #الوداد_البيضاوي #الترجي_التونسي #دوري_ابطال_افريقيا pic.twitter.com/t7bX04zc7Y — Agence MAP (@MAP_Information) May 28, 2019

وجاء قرار "كاف" بسبب سوء إدارة جريشة لمباراة "الوداد" المغربي و"الترجي" التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكان جريشة أدار المباراة التى أقيمت الجمعة الماضية، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

واعتبر فريق "الوداد" أن قرارات الحكم المصري كانت مجحفة في حقه، بعدما ألغى هدفا "صحيحا" للفريق.

وواصل لاعبو "الوداد" احتجاجهم القوي على جريشة في ممر غرف التبديل، كما بدا فوزي البنزرتي، مدرب "الوداد"، في حالة عصبية بعد تلقيه إشارات كون الإعادة التلفزيونية أظهرت عدم تعمد الحداد لمس الكرة باليد.

وتلقى "الوداد" ضربة جديدة بعد أن تعرض قائده إبراهيم النقاش للطرد، إثر حصوله على الإنذار الثاني من قبل الحكم المصري، بعد تدخل عنيف على لاعب "الترجي" خلال أحداث الشوط الثاني.