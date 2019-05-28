بالفيديو...أهداف مباراة السعودية ومالي 3-4

خسر المنتخب السعودي أمام نظيره مالي بنتيجة 4-3، في المباراة، التي جمعت الفريقين، مساء اليوم الثلاثاء، في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة، التي تستضيفها بولندا.

وسجل فراس البريكان الهدف الأول لمنتخب السعودية في شباك مالي، وفي الدقيقة 18 يسجل حسان التمبكتي الهدف الثاني للسعودية من ركلة جزاء.

وقلص كويتا الفارق في الدقيقة 36، لمصلحة المنتخب المالي بعد خطأ فادح من الحارس عبدالرحمن الشمري، وسجل الهدف الثاني للمنتخب المالي سجله اللاعب كوناتي في الدقيقة 54.

وسجل هدف السعودية الثالث خالد الغنام، ليعلن عن تقدم الأخضر مجددا في الدقيقة 63، فيما سجل الهدف الثالث والتعادل للمنتخب المالي اللاعب تراوري في الدقيقة 70، وفي الدقيقة 90 يسجل محمد كمارا هدف قاتل للفريق المالي.

يشار إلى أن المنتخب السعودي خسر في افتتاح مواجهاته في المونديال أمام منتخب فرنسا 2-صفر، في مواجهة قدم خلالها الأخضر أداءً مميزًا، على الرغم من أنه يلعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 12 عقب طرد اللاعب فرج الغشيان.