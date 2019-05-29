محمد صلاح: تعلمنا من النهائي السابق أمام ريال مدريد (فيديو)

وقال محمد صلاح في تصريحات نقلتها قناة "بي إن سبورت" القطرية: "لقد تعلمنا من النهائي السابق أمام ريال مدريد، الآن أصبحنا أكثر خبرة، نحن لدينا حماس كبير، نتمنى أن نحسم اللقاء".
مقابلتنا الحصرية مع النجم المصري محمد صلاح @MoSalah#UCLfinal #UCL #beINUCL pic.twitter.com/rlTBfPzMfG— beIN SPORTS (@beINSPORTS_MENA) ٢٨ مايو ٢٠١٩
وتابع هداف ليفربول: "فريق توتنهام ليس سهلا، المباراة ستكون صعبة، أي فريق يتأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا يجتاز صعوبات كثيرة وبالتالي المباراة أمامه تكون صعبة".
وكان ليفربول قد نجح في التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد ريمونتادا رائعة أمام برشلونة الإسبانية 4-0 في نصف النهائي، بعد الهزيمة ذهابا 3-0.
ويستعد ليفربول للنهائي الثاني على التوالي عندما يلتقي توتنهام هوتسبير على ملعب "واندا ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد في الأول من يونيو /حزيران المقبل.
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