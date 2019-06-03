قطر تستضيف مونديال الأندية عامي 2019 و2020

ووفقا لموقع "فيفا"، كان مونديال الأندية من ضمن الخيارات المعروضة على قطر لاستضافتها قبل نهائيات كأس العالم، وذلك بعد إلغاء "كأس القارات"، التي جرت العادة على إقامتها في البلد المضيف للمونديال، قبل عام من انطلاق النهائيات العالمية.

FIFA Council appoints Qatar as host of the FIFA Club World Cup in 2019 and 2020: https://t.co/4gfZghwbNy — FIFA Media (@fifamedia) June 3, 2019

وتضم البطولة العالمية في نسختها المقبلة أندية ليفربول الإنجليزي (بطل أوروبا)، والترجي التونسي (بطل أفريقيا)، ومونتيري المكسيكي (بطل الكونكاكاف)، فضلاً عن أبطال قارات آسيا وأمريكا الجنوبية وأوقيانوسيا، إلى جانب بطل دوري البلد المنظم (السد القطري).

ومن المقرر أن تقام البطولة خلال العامين الجاري والمقبل بنفس الشكل، قبل التحول إلى 24 ناديا بداية من عام 2021، على أن تقام مرة كل أربعة أعوام.