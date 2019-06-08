في وداعه لتشيلسي... هازارد يكشف عن أكبر وأصعب قرار في حياته

حرص نجم كرة القدم البلجيكي، إيدن هازارد، على توديع جمهور ومسؤولي نادي تشيلي، بكلمات مؤثرة، وذلك عقب انتقاله إلى نادي ريال مدريد الإسباني.

وكتب هازارد عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إلى أصدقائي وعائلتتي في تشيلسي.. أنتم الآن تعرفون إنني سوف انضم إلى ريال مدريد، ليس سرا أنه كان حلمي أن ألعب من أجلهم منذ أن كنت شابا فقط أحرز هدفي الأول، لقد حاولت من الأفضل ألا أشتت عن نفسي أو الفريق من خلال هذه الفترة الصعبة من الموسم والاهتمام الإعلامي، وخاصة الـ 6 أشهر الماضية.

وقال: "الآن الناديان توصلا إلى اتفاق أتمنى أن تفهموا إنه كان علي متابعة الفصل القادم، تماما كما يجب أن يكون كل واحد منكم عندما يكون لديه الفرصة لمتابعة أحلامه".

وتابع:

"إن ترك تشيلسي هو أكبر وأصعب قرار في حياتي المهنية حتى الآن، الآن أود أن أوضح شيئا واحدا كان دائما واضحا بالنسبة لي، لقد أحببت كل لحظة في تشيلسي".

وواصل: "لقد كنت في سن 21 عاما فقط عندما انضممت إلى النادي، لذا كبرت كالرجل ولاعب معكم جميعا، لقد ساعدتمونني في أن أصبح كابتن فريق بلجيكا الوطني بعد كل شيء، لقد كانت هناك بالطبع أوقات صعبة، بالنسبة للفريق ككل وبالنسبة لي شخصيا، هذه كرة قدم احترافية، ومع ذلك، كرة القدم بالنسبة لي هي الحصول على كرة عند قدمي، لعب المباريات والاستمتاع بكل لحظة، نحن محظوظون للعب اللعبة الجميلة وهذه دائما نصيحتي لمن يطلب نصيحة! العب كرة القدم واحظ بالمرح".

وأردف: "حتى عندما لم نكن نلعب بشكل جيد، حاولت أن أفعل ما بوسعي وهذا كان بفضل دعمكم الرائع، إن الروح القتالية والرغبة هما جزء من الثقافة في "تشيلسي"، عندما أعود إلى اللحظات الخاصة بقميص "تشيلسي"، أجد هناك الكثير، نحن محظوظون بكسب العديد من الألقاب أكثر مما خسرنا، وفي يوم من الأيام سوف أكون قادرا على الجلوس وأتحدث أو أضحك بفخر بما حققته والفوز بالدوري، أو تلك الأهداف ضد توتنهام أو آرسنال أو ليفربول".

وأضاف: "الذكريات مفعمة بالحياة بسبب الأجواء والمناسبة التي تخلقها، أتمنى أن تتذكروها دائما بكل فخر، كما أفعل، سواء التي كانت خلال الجولات في الولايات المتحدة الأمريكية، أو في سندرلاند في ليلة ثلاثاء أو في روسيا ذات يوم خميس، وبالطبع كل مباراة في ستامفورد بريدج — كنتم دائما تدعمونني وتشجعونني على لعب كرة القدم، استمتعت وأتمنى أن تكونوا قد استمتعتم كذلك".

لدينا العديد من اللاعبين العظماء والأكثر فخرا، إنني كنت دائما جزء من الفريق، لقد فزنا بكأس الاتحاد الأوروبي، وبطريقة رائعة ومثالية في باكو قبل أسبوعين عقب موسم صعب وطويل بعد كأس العالم.

تشيلسي وخصوصا جماهيره ستكونون دائما مميزين بالنسبة لي والموسم القادم سوف انظر إلى نتائجكم أول، أتمنى أن نلعب ضد بعضنا البعض في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم وكل موسم حتى يمكننا أن نلتقي مرة أخرى.

واختتم هازارد بيانه قائلا: "قبل أن أذهب، شكرا لكم جميعا في النادي على جهودهم الهائلة كما عشنا من خلالها كل لحظة. إلى كل زملائي السابقين وقبل أن أقول وداعا يجب أن أشكر المالك السيد فيتشفيتش لمساعدته لي على تحقيق حلمين إثنين: الأول في أن أصبح لاعبا في تشيلسي، والثاني أن أصبح لاعبا في ريال مدريد.. أتمنى للجميع وكل واحد منكم الأفضل أصدقائي".

وكان نادي ريال مدريد، المنافس في دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، أعلن أمس الجمعة في بيان عن تعاقده مع البلجيكي إيدن هازارد مهاجم تشيلسي لمدة 5 سنوات.

​ويستمر تعاقد هازارد مع ريال مدريد حتى عام 2024.

وودع نجم تشيلسي الإنجليزي، إيدن هازارد جماهير البلوز عقب الفوز بنهائي بطولة اليوروبا ليغ، على أرسنال برباعية مقابل هدف، مساء الأربعاء 29 مايو / أيار، في المباراة التي أقيمت على الملعب الأولمبي بباكو عاصمة أذربيجان.

وتمكن هازارد من تسجيل 21 هدفا في كل المسابقات في موسم واحد، لأول مرة في مسيرته بنادي تشيلسي.

ويعتبر النجم البلجيكي صاحب الرقم القياسي من بين لاعبي البريميرليج في عدد التمريرات الحاسمة، التي صنعها في كل المنافسات هذا الموسم، برصيد 17 تمريرة حاسمة، بعدما صنع الهدف الثاني في لقاء الليلة للإسباني بيدرو رودريجيز، وفقا لشبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وشارك هازارد في 38 هدفا بمختلف المسابقات في موسم (2018/2019)، بعدما أحرز 21 هدفا وساهم بصناعة 17.