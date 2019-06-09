باريس سان جيرمان يعلن مدة غياب نيمار

أعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، يوم السبت، أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أمريكا.

وقال الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، أصيب نيمار (27 عاما) خلال الفوز 2-صفر على قطر وديا يوم الأربعاء الماضي، وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) أنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة".

وأضاف عملاق فرنسا، "من المتوقع أن يعود مهاجم باريس سان جيرمان إلى الملاعب في غضون أربعة أسابيع".

وكان الاتحاد البرازيلي لكرة القدم أعلن رسميا، يوم الجمعة، استبدال نيمار، باللاعب ويليان بورخيس دا سيلفا، للمشاركة في كوبا أمريكا 2019، وذلك بعد إصابته في مباراة قطر الودية أمس الخميس.

وقال الاتحاد البرازيلي، في بيان، عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، إنه تم استدعاء ويليان للمشاركة في كوبا أمريكا، بعد استبعاد نيمار في مباراة البرازيل وقطر قبل أيام.

Willian está convocado para a #SeleçãoBrasileira que disputará a Copa América. 🇧🇷⚽



Ele ocupará a vaga de Neymar Jr., desconvocado após amistoso contra o Catar.



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وتعرض نيمار لاتهام باغتصاب امرأة في فندق في باريس الشهر الماضي، وفقا لما ذكرته الشرطة لكنه نفى ارتكاب أي خطأ خلال خضوعه للتحقيق من شرطة ساو باولو.