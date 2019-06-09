صلاح يتفوق على رونالدو في استفتاء ماركا لأفضل لاعبي العالم

احتل اللاعب الدولي المصري، محمد صلاح، نجم فريق ليفربول الإنجليزي، المرتبة الثانية في استفتاء صحيفة "ماركا" الإسبانية لأفضل لاعب في العالم.

وجاء صلاح بعد الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني. في حين جاء البرتغالي كريستيانو رونالدو في المرتبة الثالثة.

Ordena a los diez mejores jugadores del mundo: ¿en qué puesto pones a Hazard? https://t.co/Hcm5H98zNk عبر @marca — Abo Moaz ELnaggar (@ElnajjarAbo) June 9, 2019

​وحصل صلاح على أكثر من 129 ألف صوت، في مقابل 131 ألف صوت للأرجنتيني ميسي، و121 ألف صوت لرونالدو، بحسب المجلة الإسبانية.

وجاء كليان مبابي، نجم منتخب فرنسا ونادي باريس سان جيرمان في المركز الرابع. وإيدين هازارد في المركز الخامس. وفان دايك في المركز السادس. وجان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد في المركز السابع.

وحلّ البرازيلي نيمار في المركز الثامن. في حين جاء الكرواتي لوكا مودريتش، الحائز على جائزة الكرة الذهبية في العام الماضي، في المركز التاسع. وجاء الفرنسي أنطوني غريزمان في المركز العاشر والأخير.