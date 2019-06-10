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15:08 10 يونيو/ حزيران 2019
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    أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم

    مقترح جديد من "كاف" بشأن إعادة مباراة الترجي والوداد

    © AP Photo / Abdeljalil Bounhar
    رياضة
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    كشف مصادر إعلامية مغربية أن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" يدرس مقترحا لإعادة مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي قبل انطلاق نهائيات كأس أفريقيا.

    وذكر موقع "هسبريس" المغربي، نقلا عن مصادر مقربة من "الكاف"، أن "الأزمة القانونية التي يمكن أن تصاحب إرجاء إعادة المباراة إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا، تتمثل في أن بعض لاعبي الفريقين ستنتهي عقودهم نهاية يونيو/ حزيران الحالي، كما أن الفريقين لن يستفيدا من خدمات اللاعبين الجدد الذين سيتعاقدون معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بما أنهم غير مسجلين في لوائح مسابقة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2019".

    نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الوداد المغربي والترجي التونسي، 31 مايو/أيار 2019
    © REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI
    رسميا... إعادة مباراة الترجي والوداد على أرض محايدة بعد كأس الأمم الأفريقية
    وأوضح أنه وأمام هذه المعضلة، فإن "مسؤولي "الكاف" يفكرون في مقترح بديل، وهو مدى إمكانية إجراء المباراة قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا، المقررة في مصر خلال الفترة من الـ21 يونيو/حزيران الجاري، حتى الـ19 من يوليو/ تموز المقبل".

    ويقضي المقترح المذكور بإجراء المباراة في أحد ملاعب مصر قبل انطلاق  كأس أفريقيا، وفي حال تمت الموافقة عليه، فسيتم التواصل مع الاتحادين المغربي والتونسي لتحرير اللاعبين الدوليين للوداد والترجي من أجل المشاركة في هذا اللقاء بشكل استثنائي.

    وقرر "الكاف" قبل أيام، إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد في دولة محايدة، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بسب الأمور والأحداث التنظيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة الإياب في تونس.

    وتوج الترجي التونسي يوم السبت 1 يونيو/ حزيران، بطلا من جديد لدوري أبطال إفريقيا بعد انسحاب الوداد بسبب أزمة تقنية الفيديو.

    دخل الفريقان لقاء الإياب بعد التعادل ذهابا 1-1 في المغرب، قبل أن يتقدم الترجي بهدف قبل نهاية الشوط الأول. وفي الدقيقة 59 حدثت الأزمة، عندما أدرك وليد الكارتي التعادل للوداد، هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل، وقام باستئناف اللعب دون الرجوع لتقنية حكم الفيديو المساعد.

    لاعبو الوداد اعترضوا بشدة على عدم الرجوع للتقنية مطالبين باحتساب الهدف، وامتنعوا عن إكمال المباراة، لتتوقف المباراة لأكثر من ساعة ونصف، وتُلغى في نهاية المطاف مُعلنة عن تتويج الترجي للموسم الثاني على التوالي.

    بعد المباراة جرت مراسم التتويج بشكل طبيعي وتسلَم أفراد الترجي الميداليات الذهبية، في غياب كامل للاعبي الوداد عن المشهد الختامي، رافضين تسلم الميداليات الفضية.

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    الكلمات الدلالية:
    دوري أبطال أفريقيا, كأس الأمم الأفريقية, أخبار العالم, أخبار الرياضة, الوداد المغربي, الاتحاد الأفريقي لكرة القدم, الحكومة المصرية, المغرب, تونس, مصر
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