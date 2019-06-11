نيمار يحدد موقفه من البقاء في باريس سان جيرمان

أبلغ اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا إدارة فريقه باريس سان جيرمان بقراره بشأن البقاء في النادي هذا الصيف.

وأكد اللاعب للنادي، رغبته في الرحيل عن النادي هذا الصيف، حسب صحيفة سبورت الرياضية.

ويشعر نيمار ذو الـ27 عاما، بالإحباط بعد مشكلات عدة واجهها في باريس.

وأقر اللاعب البرازيلي، بارتكابه خطأ حين رحل عن برشلونة في 2017.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان، بطل فرنسا، يوم السبت الماضي، أن لاعبه البرازيلي نيمار من المتوقع أن يغيب أربعة أسابيع بعد تعرضه لإصابة في الكاحل خلال مباراة ودية مع منتخب بلاده استعدادا لكأس كوبا أمريكا.

وقال الموقع الرسمي لباريس سان جيرمان، أصيب نيمار (27 عاما) خلال مباراة ودية، وتأكد غيابه عن كوبا أمريكا التي تنطلق في البرازيل يوم 14 يونيو/حزيران الجاري.

وقال باريس سان جيرمان في بيان "جاء تشخيص الطبيبين (في النادي) إنه يعاني من إصابة في أربطة الكاحل الأيمن ولن يحتاج إلى جراحة".



