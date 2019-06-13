استبعاد صومي وعثمان والسومة هو قائد الفريق...مدرب المنتخب السوري يتحدث عن الفترة التحضيرية

عقد مدرب المنتخب السوري لكرة القدم فجر إبراهيم مؤتمرا صحفيا، للحديث عن وضع المنتخب بعد الخسارة أمام كل من إيران وأوزباكستان.

قال إبراهيم:"لم يكن هناك خذلان من اللاعبين وأرفض استخدام هذه الكلمة، لكنهم لم يكونوا بمستواهم، من خلال المعسكر وجدنا لاعبين جيدين ووقفنا على حقيقة مستوى بعض اللاعبين بشكل كامل".

وأضاف إبراهيم: "للأسف بعض اللاعبين وضعوا مصلحتهم الخاصة فوق مصلحة المنتخب، سبب الخسارة الأخطاء الفردية والحالة البدنية السيئة للاعبين"، مشيرا إلى المنتخب بمرحلة مختلفة عن التصفيات الماضية، وهناك استراتيجية عمل والاتحاد وافق عليها.

وحول استراتيجية المنتخب القادمة، كشف إبراهيم عن "وجود خطة عمل تنقسم لأربع مراحل، أول معسكرين كانا لتجريب بعض اللاعبين وإعطاء الفرصة للمحترفين، ولدينا معسكرين في الهند والعراق سنعطي فيهم الفرصة للاعبي الدوري ولاعبين جدد".

وقال مدرب المنتخب: "هذه أصعب التجارب لأنها مرحلة انتقالية صعبة، نحن بمرحلة مختلفة عن التصفيات الماضية لكننا نعمل على إعادة ذات الروح لذا أتمنى ألا يكون المنتخب ساحة لحل المشاكل وتصفية الحسابات الشخصية".

وأضاف: "لدنيا نظرة فنية ولأول مرة لدينا محلل أداء ولدينا شركة حللت كأس العالم تساعدنا حاليا على تحليل أداء كل اللاعبين فرديا وجماعيا، الأرقام تعطينا بدقة أين كنا جيدين وأين كنا سيئين"، بحسب مانقل موقع "شام إف إم".

وتابع إبراهيم: "المرحلة الانتقالية بدأت بالقدماء وفي الفترة المقبلة ستكون هناك أسماء جديدة بالمنتخب، مباراتي إيران وأوزباكستان كانتا من اختياري لأني أريد تجريب اللاعبين بشكل فعلي أمام فريقين كبيرين لمعرفة حقيقة مستواهم".

وأوضح إبراهيم أن هناك قرارات ستصدر عن اتحاد كرة القدم، وتوصيات لاستبعاد بعض اللاعبين، مضيفا "عمر خربين لم يعتذر، جاء بإجازة ولم يحضر للمعسكر، كل اللاعبين الذين تمت دعوتهم كانت هناك موافقة مسبقة منهم وانضموا بمواعيد مختلفة بحسب جداول دورياتهم، هناك 3 لاعبين تغيبوا عشية السفر".

وتابع إبراهيم: "عمر خربين وأحمد الصالح لن يكونوا بالمرحلة القادمة، ولأسباب فنية وسلوكية غابرييل صومي وإياز عثمان لن يكونوا معنا".

وحول استدعاء لاعبي الأولمبي، قال إبراهيم: "لم أقم باستدعاء لاعبي المنتخب الأولمبي لأحميهم وهم موجودون على جدولنا بالمراحل المقبلة".

وبخصوص شارة الكابتن، قال إبراهيم: "عمر السومة هو قائد المنتخب، ومشكلة الشارة أصبحت من المنسيات، لكن البعض يحاول استغلال القضية للعب عليها ومن لديه دليل على غير ذلك فليقدمه، منذ قدومي للمنتخب هذا الأمر انتهى".

وختم مدرب المنتخب حديثه بالقول: "السومة جاء للمعسكر وهو يرغب بلعب المباراتين، رغم أنه أخذ إذن مسبق للغياب عن لقاء أوزباكستان لكن بالنهاية الظروف منعته من السفر".